El centro militar de cría caballar de Ávila, un aliado en la conservación del asno zamorano-leonés
El subdelegado del Gobierno de Zamora conoce de primera mano el trabajo que realiza la instalación militar en la cría de equinos y perros y en la preservación de razas autóctonas
El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ha visitado este lunes el centro militar de cría caballar de Ávila durante la que ha podido conocer de primar mano la actividad estratégica que desarrolla esta instalación militar.
Acompañado por el subdelegado del Gobierno en Ávila y alcalde de la ciudad, Fernando Galeano y Jesús Manuel Sánchez Cabrera, respectivamente, y por representantes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional de ambas provincias, Blanco ha recorrido las instalaciones para conocer el trabajo que realiza el centro abulense, que también colabora en la preservación de razas autóctonas como es el caso del asno zamorano-leonés, una raza emblemática por su valor genético, histórico y cultural.
Esta colaboración del centro militar de cría caballar contribuye a garantizar la supervivencia de una especie en riesgo, reforzando el compromiso institucional con la biodiversidad y el patrimonio ganadero tradicional.
Durante la visita, los asistentes han podido conocer las distintas áreas del acuartelamiento “El Pradillo”, una instalación de más de 76.000 metros cuadrados que alberga actividades de cría equina, investigación aplicada y, de forma singular, un programa pionero de cría y socialización canina.
El centro de Ávila es el único en España que desarrolla de manera integral la cría y socialización de perros destinados posteriormente a distintas unidades de seguridad y servicios públicos. Desde 2012, el centro ha entregado más de 700 perros a diversas unidades, contribuyendo de manera decisiva a labores de seguridad, rescate y apoyo operativo.
Red Nacional
El situado en Ávila forma parte de la red nacional de centros militares de cría caballar, junto a los de Jerez de la Frontera, Écija, Zaragoza, Lore-Toki (San Sebastián) y Mazcuerras, cada uno especializado en distintas razas y funciones. No obstante, el de Ávila destaca por su singularidad en el ámbito canino y su potencial de desarrollo futuro en este campo.
Otro de los pilares fundamentales del centro es su intensa actividad investigadora y formativa. Con más de 80 artículos científicos publicados, desarrolla líneas de investigación punteras en reproducción animal, incluyendo estudios sobre calidad del ADN espermático, nanotecnología aplicada o microbioma en semen equino.
Asimismo, mantiene convenios de colaboración con diversas universidades e instituciones, como la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Murcia, la Universidad de Zaragoza o la Universidad de Córdoba, además de acuerdos con el Ministerio del Interior para la provisión de animales destinados a la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La visita ha servido para reafirmar el papel estratégico del centro militar de cría caballar de Ávila como instalación de referencia en el ámbito de la defensa, la investigación y el apoyo a la seguridad pública, así como su contribución al desarrollo rural, la conservación de razas autóctonas y la cooperación interinstitucional.
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