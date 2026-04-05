Vide de Alba, ese lugar recóndito de Zamora rodeado de una naturaleza esplendorosa

El río Aliste, en su curso inferior, ya próximo a su desembocadura con el Esla, traza sinuosos meandros, encajados entre fuertes cuestas por ambos lados. Dentro de uno de esos recodos, en sus riberas meridionales, se ubica el hermoso pueblo de Vide de Alba.

A lo largo de los siglos el casco urbano local se asentó en la zona baja del valle y en la base de la ladera inmediata. En ese sector la angosta depresión fluvial resultó algo más espaciosa debido a que a la hondonada principal se le suman dos vaguadas menores, drenadas por lechos acuáticos secundarios que en ese punto entregan sus caudales. De esos arroyos, el más importante es el de Ramilo, que procede de las cercanías de Fonfría, el cual accionó el rodezno de al menos un molino, cuyas ruinas aún se reconocen. Esa relativa amplitud orográfica consintió la existencia de terrenos más extensos aptos para el cultivo, entre los que destacaron huertas bien irrigadas y fecundas praderas situadas a orillas del propio río.

Vide de Alba, lugar recóndito rodeado de una naturaleza esplendorosa

La esencia natural de estos parajes sufrió una tremenda agresión en la década de 1930 con el cierre de la presa de Ricobayo. Las aguas retenidas con el embalse anegaron los fondos del valle del señalado río Aliste. Se destruyeron con ello los frondosos sotos ribereños y se perdieron los dominios más fértiles. Cuando los niveles acuáticos embalsados son los máximos se genera una sensación de plenitud paisajística con una belleza sumamente intensa, cual si fuera un lago natural en el que se refleja el azul del cielo. No obstante, ese esplendor desaparece bien pronto, pues los intereses económicos de la empresa hidroeléctrica adjudicataria hacen bajar la altura de las aguas. En su lugar aparecen entonces espacios terrosos desnudos, sin vida, desprovistos de cualquier tipo de cobertura vegetal.

Evidencias arqueológicas

De tiempos muy antiguos, probablemente de la II Edad del Hierro, de al menos hace unos 2.500 años, quedan vestigios y evidencias arqueológicas de que estas tierras fueron ocupadas por grupos humanos estables. Contiguo con la propia población se localiza uno de los característicos castros prerromanos que tanto abundan por la zona. Ocupa la cúspide de un cerro, denominado El Encinar o el Piculluruto, el cual se eleva unos cien metros por encima de los fondos del valle. Ese altozano, realmente estratégico, cuenta con laderas muy abruptas en tres de sus costados, prácticamente inaccesibles, quedando sólo por el sur una especie de istmo de fácil tránsito. Tan angosto lateral se protegió con una fuerte muralla, completada con un par de fosos delanteros. Pese a que todos esos solares se hallan en nuestros días tapizados de maleza, aún son perceptibles aquellos bastiones.

La muralla adopta las formas de un lomo térreo, el cual presenta una altura de unos tres metros sobre el nivel original del suelo. A su vez los fosos se marcan con claridad, prolongándose en parte por las cuestas de ambos lados. Los que no se aprecian, debido a la espesura vegetal, son los restos de las viviendas que hubieron de existir, aunque sí se han recogido algunos fragmentos de cerámica, muy erosionados y deleznables. La etnia que allí se asentó hubo de pertenecer al pueblo astur, posiblemente de la tribu de los zoelas.

Vide de Alba, lugar recóndito rodeado de una naturaleza esplendorosa

Nada se sabe sobre la repoblación de la aldea primitiva tras la expulsión de los árabes, aunque es muy posible que acaeciera a lo largo del siglo X. Las primeras menciones escritas que se tienen sobre la existencia del lugar están datadas en la tardía fecha de 1591, recogidas en el llamado Censo de los Millones.

Como todas las localidades de la comarca ésta también perteneció a la Orden del Temple, pues esos frailes-soldados dominaron toda la zona durante el siglo XIII y comienzos del XIV. Tras su disolución por bula papal, estas posesiones retornaron a la hacienda real, pero fueron cedidas por los propios monarcas a diversos nobles, entre ellos don Álvaro de Luna. Por enlace matrimonial, al fin pasaron a manos de los Enríquez, los cuales obtuvieron el título de Condes de Alba de Aliste en 1459 por concesión de Enrique IV. Esa familia controló feudalmente el distrito hasta la supresión de los privilegios señoriales en el siglo XIX. Con la instauración de los actuales municipios, Vide fue incluido en el ayuntamiento de Losacino. Dista de él en línea recta poco más de dos kilómetros, que se transforman en ocho si se acude por carretera. Para llegar desde Zamora, hay que recorrer 42 kilómetros accediendo por Carbajales, siendo seis más si se viene por Fonfría.

Vide de Alba, lugar recóndito rodeado de una naturaleza esplendorosa

Eclesialmente, Vide, al igual que los demás pueblos albeses y alistanos, perteneció a la diócesis de Braga. Tras la independencia de Portugal, estos lugares se agregaron a la archidiócesis de Santiago de Compostela en 1206, la cual instituyó aquí dos vicarías para su administración. En 1888 esas jurisdicciones fueron incorporadas a la diócesis de Zamora. Sobre la parroquia local, se sabe fue aneja de la de Muga de Alba, independizándose en 1807.

Calles empinadas

Ya señalamos que el propio casco urbano sufrió una tremenda agresión al quedar anegadas bajo las aguas del embalse numerosas casas situadas en los solares más bajos, los cercanos al río. Para acoger a las gentes así desalojadas hubo de crearse un nuevo barrio en la zona superior, que es donde se concentran en nuestros tiempos los residentes. Actualmente, la calle principal es la rotulada como de Alfonso XII, recta pero bastante empinada. En su mitad inferior se localizan los edificios antiguos, muchos de los cuales se hallan arruinados. Aún así, se aprecian los caracteres de su arquitectura tradicional, formada por muros de rústica mampostería tramada con lajas muy oscuras de esquistos, entre las que se intercalan bloques blancos de cuarzo. Los tejados combinaron, en proporciones variables, la teja común con losas de pizarra. Marcando un fuerte contraste con esos vetustos edificios, existen viviendas de nueva construcción y buena calidad, que aportan una positiva modernidad.

Al final de esa señalada calle de Alfonso XII, separada ya de los demás inmuebles, se sitúa la sede de las antiguas escuelas. Se presenta como un bloque compacto, bien resuelto, en el que además del aula escolar se debió de incluir la vivienda del maestro. Ahora se halla ahí el consultorio médico. Desde sus puertas se dominan unas hermosas panorámicas, extendidas por un amplio trecho del propio valle del Aliste. A su vez, a pocos pasos hacia el oeste, dentro de una de las pequeñas fincas ahí existentes, se mantiene un palomar tradicional. Posee una planta cuadrada y tejado de losas a una sola vertiente, interrumpido por una especie de escalón intermedio en el cual se abren los huecos para el acceso de las aves. Pero su mayor atractivo son las cresterías y reclamos que coronan los muros, formados por cantos puntiagudos de cuarzo cuya blancura brilla y descuella en el entorno.

Vide de Alba, lugar recóndito rodeado de una naturaleza esplendorosa

La iglesia local queda ahora un tanto separada de las casas, subida sobre un estratégico cerro, en una bucólica soledad que genera estampas muy hermosas. Su título ya resulta atractivo, pues está consagrada a Nuestra Señora de la Encina. Un viejo azulejo incrustado en la pared lo indica claramente. Es un templo sobrio en sus formas, constituido por una cabecera bastante voluminosa a la que se agrega una nave más baja. Sobre el muro de poniente se alza una espadaña de dos vanos, con un ángulo un tanto romo como coronamiento. La puerta se abre hacia el mediodía y es en ella en la que se aprecia la antigüedad del edificio. Está formada por un arco levemente apuntado, con su arista aliviada por un delgado junquillo. Las jambas sobre las que se apoya están rematadas con impostas de borde redondeado. Estas formas nos incitan a pensar en una obra medieval, acaso del siglo XIV. Por el interior todo es sencillez y mesura. Las paredes se presentan enjalbegadas y las techumbres son de madera. La estructura más notable es el arco de triunfo, de medio punto, apoyado sobre impostas elementales. Aunque es difícil de precisar, esas formas delatan una tradición románica. La dotación artística es muy modesta, pues carece de retablos. Aún así ha sido violentada por los ladrones al menos en dos ocasiones, generando indeseables destrozos. Preside el altar la imagen titular de la Virgen, nombrada como "de la Encina", caracterizada como del Rosario.

Paisaje local

En el paisaje local adquieren notable protagonismo los dos puentes actualmente en uso, tendidos sobre el lecho del embalse. El más antiguo es el que salva el anegado cauce del arroyo Ramilo. Es uno de los característicos viaductos creados entre 1930 y 1935, siguiendo los proyectos de Antonio Díaz Burgos. Está formado por dos vanos apoyados en pilas-pórtico de hormigón armado. Repite en sus formas las de muchos otros construidos sobre el propio embalse, como los cercanos de Losacino y Muga. El otro, llamado Puente Grande, se tendió en la década de 1980 y cruza el embalse de un lado al otro. A pesar de su sencillez, resulta estilizado y elegante. Consta de ocho vanos apoyados en parejas de pilares simples, ideado para permitir el paso de la concurrida carretera que enlaza Fonfría con Tábara, de gran importancia en las comunicaciones provinciales.

Notable trascendencia tuvo en un pasado relativamente reciente la mina Ambiciosa, ubicada a un kilómetro el suroeste del pueblo. De ella se extrajo barita, aunque también aparecieron indicios de hierro y cobre. Fue registrada con el número 1284. Comenzó a explotarse en el año 1975 a cargo de la empresa Seecia, con sede en Madrid. En un principio trabajaron horadando galerías, pero después se optó por la explotación a cielo abierto. Contó con un lavadero anejo y con machacadoras para pulverizar el mineral, lográndose un producto de una riqueza del 97% de sulfato de bario. Su rendimiento fue elevado, pues se obtuvieron unas 40.000 toneladas de mena aprovechable. Su cierre tuvo lugar en 1978 al agotarse las reservas. Tras el cese de la actividad se ha restaurado el enclave, disimulándose las huellas provocadas en el entorno. En el más cercano cerro de Peña el Águila existen filones de manganeso. Se han ejecutado algunas labores para comprobar su potencialidad, quedando una galería como testimonio, pero de momento no se ha realizado ninguna labor extractiva.