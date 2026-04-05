Venialbo saluda a la primavera con romería en el Monte Coto
El pueblo de la Tierra del Vino se va de romería el Domingo de Resurrección
I. G.
El Monte Coto de Venialbo es el escenario del tradicional encuentro campero de familias, amigos y peñas para dar la bienvenida a la primavera durante el Domingo de Resurrección.
Tras cumplir con los deberes eclesiásticos en el templo de Nuestra Señora de la Asunción, este día que pone el colofón a la Semana Santa, los venialbenses, vecinos y emigrantes, se desplazaron hasta el pulmón del municipio, un bello monte adehesado donde compartieron comida y una larga sobremesa a la sombra de las encinas.
Una fiesta popular en un espléndido día de primavera donde grupos de familiares y amigos compartieron mesa para degustar los típicos hornazos, tortillas o embutidos.
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