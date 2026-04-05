Venialbo saluda a la primavera con romería en el Monte Coto

El Monte Coto de Venialbo es el escenario del tradicional encuentro campero de familias, amigos y peñas para dar la bienvenida a la primavera durante el Domingo de Resurrección.

Tras cumplir con los deberes eclesiásticos en el templo de Nuestra Señora de la Asunción, este día que pone el colofón a la Semana Santa, los venialbenses, vecinos y emigrantes, se desplazaron hasta el pulmón del municipio, un bello monte adehesado donde compartieron comida y una larga sobremesa a la sombra de las encinas.

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Una fiesta popular en un espléndido día de primavera donde grupos de familiares y amigos compartieron mesa para degustar los típicos hornazos, tortillas o embutidos.