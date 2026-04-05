Sanabria registra una Semana Santa al cien por cien de ocupación hotelera y restaurantes

El sector hotelero y de restauración cierra una de las mejores campañas de Semana Santa con prácticamente el 100% de ocupación. El lleno incluye tanto las plazas de hotel como de turismo rural. La campaña en palabras de Javier Gallego Estrada, secretario de la Asociación de Empresarios del Lago de Sanabria, "es muy corta, con el 100 % de jueves a domingo pero los días previos es del 50% o menos".

Esa ocupación se traduce en una activación de la economía desde las consumiciones en bares y restaurantes hasta el comercio local. El presidente de la asociación Sanabria Carballeda hostelería valoraba positivamente esta semana "con el 100%" en la mayoría de los establecimientos favorecido "por el buen tiempo" que hace años no se registraba en estas fechas y prácticamente durante toda la semana. Las fiestas de El Puente también han sido un punto obligado en las vacaciones, cortas, pero vacaciones.

Mari Paz Peláez gerente del centro de turismo El Pingón de Manzanal de Arriba / Araceli Saavedra

Terrazas llenas, pueblos llenos y el comercio despertando del letargo del invierno en esta apertura de la temporada turística. El buen tiempo ha sido un factor decisivo para mantener Sanabria y Carballeda como destino de visitantes pero especialmente de descendientes de los 130 pueblos de la comarca. La afluencia se ha notado incluso en una mayor participación en las procesiones de Semana Santa de los pueblos.

Turistas en Puebla de Sanabria / Araceli Saavedra

El turismo rural es una buena opción para estas cortas vacaciones y especialmente el de observación del medio ambiente, la Sierra de la Culebra y el avistamiento de fauna. Mari Paz Peláez gerente del centro de turismo El Pingón de Manzanal de Arriba señala el interés de los turistas alojados en "ver el lobo y la fauna en general. Todas las personas que hemos tenido alojadas estos días han visitado los miradores de esta zona para observar fauna, pero sobre todo el lobo".

Quienes más demandan este tipo de experiencia son "de Madrid y de Galicia, pero sobre todo madrileños". La emoción llega por ver esa fauna local, incluso ya es una buena experiencia "ver un zorro". Esta casa de turismo rural abrió sus puertas en mayo de 2025.

Esta semana que entra, festiva en varias comunidades del norte, también tendrá repercusión en la comarca aunque la ocupación será bastante menor.