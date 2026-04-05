Ofertorio de alcaldes de La Guareña durante la Vigilia Pascual en Fuentesaúco
El acto se celebró en la iglesia de San Juan
Los alcaldes de la Unidad de Acción Pastoral Fuentesauco, en la comarca de La Guareña, han entregado el Ofertorio durante la Vigilia Pascual celebrada en Fuentesauco.
Numeroso publico, entre ellos muchos jóvenes, llenó la iglesia de San Juan, donde también se dio cita el presididente de la Junta Pro Semana Santa y numerosos cofrades. Despues de la vigilia se ofreció un chocolate entre el numeroso publico asistente.
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