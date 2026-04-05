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Éxito de la II Marcha Senderista en Palazuelo de las Cuevas: pasos contra el cáncer

La segunda edición de la actividad, celebrada este sábado, supera las expectativas y alcanza los 330 dorsales asegurando su continuidad en el tiempo

Así ha sido la II Marcha Solidaria en Palazuelo de las Cuevas

Así ha sido la II Marcha Solidaria en Palazuelo de las Cuevas

T. S.

T. S.

Si el año pasado la Marcha Senderista Solidaria de Palazuelo de las Cuevas logró reunir a más de 200 personas, su segunda edición ha superado expectativas al alcanzar 330 dorsales. La actividad, que ha tenido lugar este sábado en el pueblo zamorano, combina deporte, naturaleza y compromiso social, ya que los beneficios de la actividad irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer.

Recorrido de la marcha senderista en Palazuelo.

Recorrido de la marcha senderista en Palazuelo. / Cedidas

La jornada arrancó de buena mañana con la entrega de mochilas en el comedor social y continuó con la salida oficial a las 11:15 horas para recorrer el camino que une Palazuelo con San Vicente. Por 6 euros los adultos y 3 euros los niños, los participantes recibieron camiseta y mochila —hasta agotar existencias— y entraron en los sorteos de regalos que se celebró entre todos los inscritos.

Recorrido de la marcha senderista en Palazuelo.

Recorrido de la marcha senderista en Palazuelo. / Cedida

Fila Cero

Además, quienes no puedan asistir tienen la opción de colaborar a través de la Fila Cero, destinada íntegramente a la AECC.

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