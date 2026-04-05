Éxito de la II Marcha Senderista en Palazuelo de las Cuevas: pasos contra el cáncer
La segunda edición de la actividad, celebrada este sábado, supera las expectativas y alcanza los 330 dorsales asegurando su continuidad en el tiempo
T. S.
Si el año pasado la Marcha Senderista Solidaria de Palazuelo de las Cuevas logró reunir a más de 200 personas, su segunda edición ha superado expectativas al alcanzar 330 dorsales. La actividad, que ha tenido lugar este sábado en el pueblo zamorano, combina deporte, naturaleza y compromiso social, ya que los beneficios de la actividad irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer.
La jornada arrancó de buena mañana con la entrega de mochilas en el comedor social y continuó con la salida oficial a las 11:15 horas para recorrer el camino que une Palazuelo con San Vicente. Por 6 euros los adultos y 3 euros los niños, los participantes recibieron camiseta y mochila —hasta agotar existencias— y entraron en los sorteos de regalos que se celebró entre todos los inscritos.
Fila Cero
Además, quienes no puedan asistir tienen la opción de colaborar a través de la Fila Cero, destinada íntegramente a la AECC.
La excelente acogida de la II Marcha Senderista "Pequeños pasos solidarios" ha superado expectativas, lo que garantiza que habrá una tercera edición.
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