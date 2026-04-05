Conmemoración del Día de la Capa en Fermoselle
Ya es tradición hacer coincidir esta exaltación con el Domingo de Resurrección
I. G.
Ya es una tradición en Fermoselle la coincidencia del Domingo de Resurrección con la conmemoración del Día de la Capa. Una iniciativa que se propone exaltar esta prenda típicamente española y que con tanto orgullo lucen un grupo de fermosellanos y fermosellanas completado con el sombrero. En la jornada tampoco ha faltado la música de los tamborileros.
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