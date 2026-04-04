Sayago mantiene encendida la vela por una "sanidad pública digna": Van 211 concentraciones

Sayago mantiene encendida la vela de la reivindicación de una "sanidad digna" para los pueblos de la comarca. Este sábado se cumplen 211 concentraciones, esta vez con un "reconocimiento y apoyo" a la Organización Nacional de Trasplantes, gracias a la cual "España es líder mundial en donación y trasplante de órganos. Dicho éxito tiene unas bases muy sólidas que enraízan con la profunda solidaridad de los ciudadanos españoles y que son: el altruismo, la gratuidad, el anonimato y la coordinación a nivel nacional".

En la concentración celebrada en Bermillo de Sayago se ha recordado que "cada año se realizan más de 6000 trasplantes de órganos u otros tejidos, cada año miles de pacientes tienen una nueva oportunidad de seguir con vida gracias a la generosidad de miles de familias que han entendido que donar va más allá de un acto altruista, es la mejor muestra de lo que nos hace ser un gran país y sentirnos orgullosos de tener un sistema sanitario público que no deja a nadie atrás, es por ello que….atacar a la Organización Nacional de Trasplantes persigue destruirnos como comunidad y como sociedad, fomentando lo peor del individualismo y como fin último el negocio. No lo podemos tolerar".

Concentración 211 por la sanidad en Sayago / Cedida

Se ha vuelto a hacer una defensa de la sanidad pública como "elemento de cohesión social, garantizar el acceso universal a la salud, con independencia del poder adquisitivo y del lugar donde vivas, ha demostrado que es la mejor medida para atajar desigualdades y mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad".

Reivindicaciones para la Zona Básica de Salud de Sayago

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en TODOS los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos. Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo. No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.