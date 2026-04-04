El primer pueblo de Sanabria que se protege frente a los incendios forestales: "Nadie va a venir a ayudarnos"

Marco Somaschini hizo una sencilla evaluación del problema de los incendios en su pueblo adoptivo, San Salvador de Palazuelo, "aquí nadie va a venir a ayudarnos". Con esa premisa vecinos y Junta Vecinal de Montes se sumaron activamente a un Plan de Autoprotección que llevan a cabo estas semanas de forma efectiva y aprovechando los fines de semana cuando hay mayor participación.

Este plan "completo y riguroso", en palabras de Somaschini, incluye un Plan de Prevención, un Plan de Actuación ante Emergencias, un Plan de Comunicación y Sensibilización y un Plan de Formación de Voluntariado. Es el primer pueblo de los 130 que integran Sanabria y Carballeda que lleva a cabo un plan de autoprotección, implicando a sus cerca de 40 habitantes. El próximo fin de semana se completan los tres concejos, 21 y 28 de marzo y 4 de abril, que reúne a todos los vecinos.

En una labor de concejo y comunitario, todas las personas que pueden, participan de la limpieza y quema autorizada de restos arbolado abandonado y maleza en fincas y calles del casco urbano. Amparo Román, María Jesús Pastor y María Jesús Ferrero se afanan en apilar la maleza desbrozada para la quema en los Prados del Burgo, una vaguada que atraviesa el pueblo de antiguos pastizales de regadío en desuso. Hace 4 años ya se hizo una limpieza de estas fincas, pero es necesario mantenerlas. "Lo más efectivo son las cabras que se comen los espinos" aunque los requisitos que se exigen, como tener pastor, impiden tener un hatajo de cabras. La opción más asequible es ceder el uso de los pastizales a un ganadero de equino. Doce caballos van rotando el pastoreo por el pueblo.

San Salvador de Palazuelo, pionero en ejecutar su plan de protección de incendios

Con las desbrozadoras se cortan y podan negrillos y robles crecidos en las pequeñas fincas entre las casas. "Esto es un peligro" comenta un vecino que aunque es de San Salvador reside en Mombuey y va habitualmente al pueblo. Hay fincas que durante décadas no se ha hecho una limpieza de mantenimiento. "Antes el mantenimiento no era necesario” resume un grupo de voluntarios sacando la maleza de una finca “donde antes se sembraban garbanzos".

Herramientas

Entre la herramienta destacan las desbrozadoras, las motosierras pero también las horcas y tornaderas de toda la vida. Con precaución se quema en montones dentro del casco urbano, cerca de los puntos de agua, toda rama y zarza apilada. Medidas de seguridad no faltan como los batefuegos y las mochilas de agua, además del factor humano pendiente de que el fuego esté controlado y vigilado y no de ningún susto.

En los solares caídos ha proliferado la maleza y en algunos casos "habrá también que limpiarlos" reconoce uno de los voluntarios que limpia al pie de la iglesia, apuntando a lo que antes era la casa parroquial.

Los fondos que percibe el pueblo del coto de caza se han destinado en parte a la contratación de varios tractores para desbrozar una franja perimetral alrededor del pueblo, una limpieza en el interface del casco urbano y el monte. Solo hay una zona que preocupa al vecindario, El Teso, muy accidentada y donde han pedido "que se haga un camino para que pueda entrar una carroceta en caso de que entre un fuego por ese lado".

Aunque esta actuación es local, los vecinos también colaboran con otros pueblos si se produce un incendio, como ocurrió el pasado año a raíz del incendio en Lanseros y Manzanal de los Infantes. El fuego nunca está lejos como pudieron comprobar en el incendio de 2022 de la Sierra de la Culebra, cuando sobre este pueblo llovían las cenizas desde el otro lado del embalse.

Unidos por la prevención

Bajo el lema de la campaña 'San Salvador de Palazuelo, unidos por la prevención del fuego' se lleva a cabo esta iniciativa vecinal, con una clara estrategia. El plan parte de la evaluación preliminar del problema al ser una zona rural con alta vegetación y riesgo de incendios forestales, con antecedentes recientes en toda la comarca y regiones colindantes de grandes incendios en la Sierra de la Culebra y la Sierra Segundera.

San Salvador de Palazuelo se protege contra los incendios / Araceli Saavedra

La respuesta organizada salva vidas, bienes y bosques y un plan prepara al pueblo para actuar antes, durante y después de una emergencia.

Los objetivos principales pasan por reducir el riesgo de incendios, proteger a las personas y viviendas y coordinar recursos locales. El plan local se suma a facilitar la actuación del 112 y del INFOCAL y fomentar la autoprotección vecinal.

El Plan abarca un pueblo de menos de 50 habitantes permanentes, el núcleo de San Salvador de Palazuelo y su entorno inmediato, con especial atención a la zona de interfaz urbano-forestal (WUI), caminos, fuentes de agua y terrenos agrícolas incluidos.

Forman parte del plan el director que es el alcalde de San Salvador y coordinador del grupo de voluntarios. Colaboran con el Plan las asociaciones de Vecinos, Cazadores, Cultural y de Santa Lucia, voluntarios, vecinos. Se evalúa la disponibilidad de medios desde azadas, batefuegos, mangueras, EPI., puntos de agua, red hidrantes, red de riego, estanques, pozos, cubas, vehículos disponibles, incluido un local seguro para coordinación y refugio (escuela y club).

Las medidas preventivas principales limpieza anual de fajas y caminos, eliminación de residuos vegetales, revisión de chimeneas, barbacoas, etc.