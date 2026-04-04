Una mujer herida en la cara tras una colisión entre dos turismos en la N-122, en Fonfría

Un accidente de tráfico en Fonfría, a las 15:32 horas se ha saldado con una mujer herida, con un golpe en la cara. Según la información del servicio de emergencias 112, el siniestro ha ocurrido en la carretera N-122, concretamente en el kilómetro 494, en el desvío hacia Pino de Oro.

Se ha producido una colisión entre dos turismos, por la que se pide asistencia para una mujer herida, consciente, con un golpe en la cara. Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la herida.