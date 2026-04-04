La Bolha Dulce Mirandesa pone los sabores y colores a la Semana Santa de “La Raya”

La Raya de España y Portugal ha vivido una Semana Santa agroalimentaria, folclórica, turística y comercial gracias a la Feria de la Bolha Dulce y de los Productos de la Tierra que logró congregar a miles de españoles y portugueses durante tres intensas jornadas en la ciudad de Miranda do Douro convertida una vez más y por méritos propios en ideal punto de encuentro para los zamoranos y trasmontanos que disfrutaron en grande de las tradiciones y de la gastronomía.

El Parque de los Frailes Trinos se convirtió en un ir y venir de gentes hispanolusas para conocer y disfrutar del evento que fue inaugurado por la alcaldesa de Miranda do Douro Helena Barril acompañada por todo el ejecutivo municipal liderado por Pedro Velho, el presidente de Turismo do Porto e Norte Luis Pedro Martins y el máximo responsable de la Comisión de Coordinación de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte Álvaro Santos.

Una feria llena de viva y muy atractiva nos sólo nivel comercial sino también gracias a las aportaciones folclóricas, llenas del ritmo y colorido, que llegaron de la mano de los Pauliterios de Miranda con los grupos de Malhadas, Agrupamiento de Escolas, Asociación Recreativa Juventud Mirandesa, Sendim, Fonte Aldeia, Póvoa, Mirandanças, Frauga y Duas Igrejas, que hicieron vibrar a propios y extraños con sus danzas de palos de espino.

Aunque la Bolla Doce fue la reina, la feria ofrecio una amplia variedad de productos endógenos. Los asistentes encontraron allí artesanía, licores, vinos, frutos secos, embutidos y quesos, presentados por decenas de expositores locales: una cita con uno de los eventos más emblematicos de Miranda do Douro que une gastronomía, artesanía y música en el corazón del Planalto Mirandés.

Joao França un prestigioso chef portugués formado en la Escola de Hostelería y Turismo de Coimbra con una destacada trayectoria en el norte de Portugal, especializado en los productos locales, fue el encargado de ofrecer la demostración gastronómica de la Bolha Dulce.

La Bolha Dulce Mirandesa nacía en la capital diocesana de Tras os Montes, Miranda do Douro, inicialmente para ser consumido durante los cuarenta días de la cuaresma, entre el Miércoles de Ceniza y la Vigilia Pascual de Sábado Santo.

La delicia fue convirtiéndose en un auténtico manjar culinario y tras varias generaciones en las que se fue perfecionando la receta se extendio por todo el país de Portugal, hasta ganarse por méritos propiero formar parte de la mejor cocina popular portuguesa y servirse para festividades tanto de la Pascua como de la Navidad, por su delicioso sabor y su facilidad para conservarse.

Su elaboración se hace intercalando un relleno de canela y azúcar entre siete capas de una masa fina de pan que da como resultado un un magnófico y exquisito dulce húmedo y poco azucarado, pero con un intenso sabor a canela. Para gustos los sabores y los colores: puede servirse con un poco de canela o azúcar espolvoreado por encima y cortarse en cuadros. También se puede acompañar de una bola de helado de vainila, de chocolate o de frutos rojos. Un plato ideal tanto para postres, acompañamientos y meriendas, un manjar para cualquier hora del día y dia del año. Por su aroma y sabor es un icono de la identidad cultural portuguesa.

Helena Barril se mostraba satisfecha: La Feria de la Bolha Dulce Mirandesa y de los Productos de la Tierra ha cumplido su objetivo de poner en valor los valores endógenos de las Tierras de Miranda atrayendo visistantes y ayudando de esta manera a nuestros productores locales. Continuaremos en esta misma linea de potenciar nuestras relaciones con Zamora y con todo Portugal".