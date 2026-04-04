Alrededor de 200 personas claman en Molezuelas de la Carballeda: “Menos vacas y menos cacas”

Cerca de 200 personas han secundado la protesta convocada en Molezuelas de la Carballeda tras el lema de sus pancartas con las que abrieron la marcha “Ni terrenos ocupados. Ni vacas sueltas” y “El pueblo no es un corral ¡Soluciones ya!”. Con una marcha, desde el cruce de la carretera ZA-111 hasta la puerta del Ayuntamiento, reclamaron “vacas fuera de nuestros pueblos” para rechazar el “abandono” de una ganadería que campea por fincas y espacios públicos sin custodia.

“Nuestras calles no son establos”, “El pueblo no es tu finca”, “Ni abusos ni invasiones, este es nuestro terreno” resumían en las pancartas de la manifestación con la que avanzaron un grupo de niños del pueblo. “Menos vacas y menos cacas” fueron algunas de las rimas de los manifestantes para mostrar su hartazgo.

GALERÍA | Manifestación en Molezuelas de la Carballeda / Araceli Saavedra

El recorrido se llevó a cabo rodeando la plaza principal, el entorno de la iglesia para terminar ante el Ayuntamiento, donde Borja Osorio dio lectura al manifiesto sin olvidar que Molezuelas fue y es “un pueblo ganadero” circunscribiendo el problema al comportamiento del propietario de las vacas. A esta convocatoria se unieron testimonialmente vecinos de Villalverde y Uña de Quintana que sufren el mismo problema.

Desamparo

Borja Osorio recogió el sentir de vecinos y descendientes del pueblo “estamos hartos del desamparo de las instituciones ante el problema que tenemos en nuestro pueblo” desde la primavera de 2024, cuando el ganadero que sin permiso del Ayuntamiento “empezó a ocupar parcelas del pueblo (públicas) y de vecinos”. Además cercó “miles de hectáreas y e incluso caminos”.

Este problema, como añadió Osorio, sufren otros pueblos de los alrededores. Los reproches a las administraciones, salvo el Ayuntamiento que ha encadenado denuncias, “instituciones que tanto dicen preocuparse de la España Vaciada, nos tienen abandonados y permiten estos actos de empresas sin escrúpulos, que solo vienen a beneficiarse de las subvenciones, ya a campar a sus anchas sin respetar el medio ambiente, destrozando parcelas donde incluso de ha contaminado manantiales”, además de daños en caminos. En resumen un ganado “sin control, por valles, calles y parques”.

El portavoz del pueblo señaló el modus operandi de estos ganaderos “este tipo de gente abusa de localizar pueblos de la llamada España Vaciada en la que vive poca gente, además de ser muy mayor y aprovecharse de sus tierras para beneficio propio”. Por eso exigieron a la Junta de Castilla y León “firmeza” en su actuación y “sin falsas promesas” para hacer cumplir las leyes.

No faltó el reconocimiento y el respeto “a los verdaderos ganaderos que se ven perjudicados por ganaderos sin escrúpulos que creen que se puede comprar a los pueblos sin dinero”. Osorio recordó que “estos pueblos tienen un pasad labrado por nuestros antepasados y hoy por sus hijos y nietos y vamos a defender los nuestro, nuestra tierra”.