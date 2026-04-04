Alcañices revivió el Santo Entierro con el Yacente donado tras el fuego de 1917 por Manuel Calvo

Alcañices ha vivido una intensa Semana Santa marcada por una masiva presencia y participación de vecinos, emigrantes y foráneos que durante estos días de la Pasión de Cristo han reafirmado a la Villa como la capital transfronteriza de “La Raya” de España y Portugal e idóneo lugar de encuentro donde españoles y lusos compartieron en hermandad y convivencia ocio, devoción y tradición.

Si en el Miércoles Santo los alcañizanos vivieron con fervor el Juramento del Silencio y la procesión con el Cristo de la Piedad del siglo XIII terminando con la degustación de las tradicionales sopas de ajo alistanas, lo mismo sucedía ya en la tarde de Jueves Santo con el desfile procesional de la Vera Cruz.

El momento álgido llegaba ya en Viernes Santo en el Santuario Mariano Diocesano de Peregrinación de la Virgen de la Salud con los Santos Oficios y el Descendimiento dentro de templo franciscano para culminar con la procesión del Santo Entierro hasta el Calvario. Ya por la noche procesionaba por las calles La Dolorosa.

Durante tres siglos la Semana Santa de Alcañices estuvo unida a nivel organizativo, vivencial y ritual a la Hermandad de la Tercera Orden de los frailes observantes de la Orden Tercera de San Francisco que llegaron a principios del siglo XVI para, con el respaldo moral y económico de los primeros Marqueses de Alcañices Francisco Enríquez de Almansa y Isabel de Ulloa, construir y poner en el marca su Convento y el templo franciscano que desde de 1541 es la morada terrenal de Nuestra Señora la Virgen de la Salud (Patrona de la comarca de Aliste).

Historia

Su decadencia llegaba allá por 1837, con la Desamortización de Mendizabal, momento en que los frailes alistanos tuvieron que buscarse la vida lejos de su tierra: unos cruzaron la frontera hacia Tras os Montes y otros terminaron asentándose en Santiago de Compostela a cuyo Arzobispado pertenecía desde el siglo XIII la Vicaria de Aliste. Durante su larga vida fue una cofradía abierta a alistanos y trasmontanos y como hábito se utilizaba el de los frailes de paños pardos.

En sus inicios, tanto el Convento de San Francisco como la Semana Santa en Alcañices y en Aliste cobraron fuerza gracias en parte al apoyo y poder eclesiástico del cuarto hijo de los marqueses Diego Enríquez de Almansa que llegó a ser Obispo de Coria entre 1550 y 1565, avalado antes de irse a América por su hermano Martín Enríquez de Almansa que, entre 1568 y su fallecimiento en Lima el 12 de marzo de 1583, fue primer cuarto Virrey de Nueva España y sexto Virrey del Perú.

Simultáneamente Alcañices contó con cofradía de la Santa Vera Cruz y de hecho a ella fue concedida la Bula Papal más antigua conocida en Aliste, el 20 de octubre de 1515. Sin embargo, también desapareció y en 1920 nacía una nueva Vera Cruz llena de altos y bajos donde los penitentes vestían hábitos morados con cíngulos amarillos y guantes blancos en Jueves Santo y la misma túnica con cíngulos y guantes negros en Jueves Santo. Era una cofradía de “ricos” pues no todos en aquella época podían permitirse el lujo de adquirir una túnica que costaba 125 pesetas, una auténtica fortuna, siendo una de las casas de la limitación de nuevos cofrades.

Incendio

La Semana Santa de Alcañices se vio obligada a reconstituirse, hubo un antes y un después, tras el grave incendio que asoló el día 16 de agosto de 1917 el templo de la Virgen de la Salud calcinando muchas de las imágenes y pasos que se guardaban en él.

Tras varios años de atípicas Semana Santas por falta de imágenes, entre 1920 y 1925 se incorporaba el Cristo Yacente que se utiliza para el Descendimiento y la procesión del Santo Entierro de Viernes Santo, gracias al altruismo de Manuel Calvo Casado, mientras que la Santa Urna donde procesiona era elaborada por el artesano alcañizano Félix Martín (El Serrador”) haciéndose cargo del coste en este caso su hermano Antonio Calvo Casado.

Una de las imágenes más representativas de la Semana Santa de Alcañices es “El Nazareno” cuya mirada parece seguirte allá donde te posiciones, la cual data de 1950 y fue la que vino a sustituir al conocido antiguamente como “Nazareno de Acacio”. Llego gracias a la donación económica de la devota Catalina Manzano que también costeó los pasos de “La Verónica” y “La Magdalena”.

Alcañices pondrá el broche de oro a su Semana Santa el Domingo de Pascua con la procesión del “Encuentro” entre la Madre (Dolorosa) y el Hijo (Crucificado), a las 13 horas, en la Plaza Mayor, para regresar a celebrar la eucaristía en la iglesia de la Virgen de la Asunción.