Vandalismo en la madrugada del Viernes Santo en Villalpando: quema de contenedores

Actos vandálicos durante la pasada madrugada en Villalpando, donde los Bomberos tuvieron que acudir a la Plaza del Yeguarizo ante el fuego prendido a un contenedor de papel. Gracias a la rápida intervención de los agentes de Villalpando no hubo que lamentar más que daños materiales, ya que junto a este depósito habría otros de cristal, ropa, plásticos y residuos urbanos.

Además, los contendores estaban situados junto a unas instalaciones municipales y con varios vehículos estacionados a solo unos metros.