Vandalismo en la madrugada del Viernes Santo en Villalpando: quema de contenedores
Gracias a la rápida intervención de los Bomberos de Villalpando no hubo que lamentar más daños materiales, ya que el depósito estaba junto a otros de papel, cristal, ropa y plástico
T. S.
Actos vandálicos durante la pasada madrugada en Villalpando, donde los Bomberos tuvieron que acudir a la Plaza del Yeguarizo ante el fuego prendido a un contenedor de papel. Gracias a la rápida intervención de los agentes de Villalpando no hubo que lamentar más que daños materiales, ya que junto a este depósito habría otros de cristal, ropa, plásticos y residuos urbanos.
Además, los contendores estaban situados junto a unas instalaciones municipales y con varios vehículos estacionados a solo unos metros.
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