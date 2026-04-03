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Vandalismo en la madrugada del Viernes Santo en Villalpando: quema de contenedores

Gracias a la rápida intervención de los Bomberos de Villalpando no hubo que lamentar más daños materiales, ya que el depósito estaba junto a otros de papel, cristal, ropa y plástico

Contenedores de Villalpando donde prendieron fuego a uno de ellos.

Contenedores de Villalpando donde prendieron fuego a uno de ellos. / Bomberos de Villalpando

T. S.

Actos vandálicos durante la pasada madrugada en Villalpando, donde los Bomberos tuvieron que acudir a la Plaza del Yeguarizo ante el fuego prendido a un contenedor de papel. Gracias a la rápida intervención de los agentes de Villalpando no hubo que lamentar más que daños materiales, ya que junto a este depósito habría otros de cristal, ropa, plásticos y residuos urbanos.

Además, los contendores estaban situados junto a unas instalaciones municipales y con varios vehículos estacionados a solo unos metros.

Contenedores de Villalpando donde prendieron fuego a uno de ellos.

Contenedores de Villalpando donde prendieron fuego a uno de ellos. / Bomberos de Villalpando

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