La pasión por los pueblos de Zamora: De 10.000 residentes en invierno a más de 30.000 en Semana Santa en Aliste

La Raya de España y Portugal afronta una Semana Santa marcada por la masiva presencia de emigrantes y turistas que están convirtiendo los pueblos en un hervidero de gente de todas las edades, listas para disfrutar de los valores y tradiciones de Aliste y Tras os Montes.

Las calles y plazas vacías durante meses testigos del transitar de la tercera edad han recuperado momentáneamente el esplendor de sus mejores tiempos con el bullicio y vida que le dan muy en particular los niños y adolescentes.

Cristo después de muerto ha obrado un último milagro frente a la despoblación rural galopante ayudado, eso sí, por la climatología más propia de verano, y por la Guerra de Irán que al disparar los precios turísticos ha llevado a muchos a optar por regresar a sus orígenes: al pueblo.

La comarca natural de Aliste, Tábara y Alba con 31 pueblos y 102 núcleos de población, que durante el invierno a duras penas se mantiene con alrededor de 13.000 residentes, podría, según los cálculos de las autoridades, superar con creces los 30.000, pues la mayoría de los pueblos cuando menos han triplicado la población.

Pueblos como Valer de Aliste con alrededor de 100 empadronados y aún se situaba ayer por encima de los 400 y de ellos más de cien niños cuando en el pueblo ya solo hay un escolar residente. Otros pueblos que han cuando menos triplicado la población, siempre según los vecinos, han sido Carbajales, Samir de los Caños, Trabazos, Bercianos, Rabanales, Mahíde o Tábara.

Disfrutando de la naturaleza en Nuez de Aliste. | CH. S.

En la mayoría de los pueblos durante estos días no ha quedado una casa sin abrir sus puertas. La gastronomía alistana se ha convertido en uno de los grandes atractivos y muestra de ello es que en muchos restaurantes están al 95% comer en Viernes Santo y Sábado Santo solo con las reservas que en muchos casos superan las treinta personas con familias enteras que aprovechan la Semana Santa para reunirse en torno a la buena mesa.

La Semana Santa no es solo procesiones y rituales religiosos como sucedía antaño donde incluso los bailes estuvieron prohibidos, en la actualidad hay numerosas alternativas de ocio en los pueblos para niños, jóvenes y mayores.

En Bercianos de Aliste la juventud ha programado para el Sábado Santo una verbena popular con la actuación de la afamada orquesta "Voodoo Show" y el DJ alistano Marc de Sarracín de Aliste que tendrá lugar en la pista polideportiva cubierta, junto al río Aliste, pasada la media noche. Una buena alternativa para bailar y disfrutar solos o en compañía de la mejor música.

En Muelas del Pan compaginan la Semana Santa con las fiestas en honor al Cristo de San Esteban. Los actos del sábado darán comienzo a las 17 horas con un tardeo para disfrutar de una tarde familiar y de amistad en muy buena sinfonía con la música de "Asaltacalles Sound" en la estación de autobuses. Simultáneamente merienda e hinchables para los más pequeños en el pabellón cubierto "Francisco Añez". La verbena popular contara con la actuación del grupo "Musical Compás" de Salamanca.

Bateo en un río de la Raya. | CH. S.

El domingo a las 19 horas el salón de convenciones de la Casa Consistorial acogerá la representación de la obra de teatro "Más allá del amor" a cargo del grupo La Tijera. Cita el Lunes de Pascua con la primera romería propia de la primavera en honor al Cristo de San Esteban. La procesión saldrá de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol a las 11.30 horas camino de la ermita en cuyo entorno tendrá lugar la misa campestre.

En Nuez de Aliste en Sábado Santo, de 10.30 a 13.30 horas, jornada de molienda en el Molino Fillival; excursión guiada por Abel Fernández Domínguez, con los molineros Julián Lorenzo, Pedro Martiañez, Felipe Parra, José Manuel Méndez, Juan Antonio Borges y Antonio Pérez.

Por la tarde, de 16.45 a 20.30 horas, ciclo de conferencias "Gabriel Guarido Casado" con José Carlos Martínez de Lera (La parroquia de Nuez y su archivo: memoria del pasado para comprender el presente), David Álvarez Cárcamo (La tradición oral de Nuez), Cristina Manías Fraile (Sanar el alma y el cuerpo: los antiguos hospitales de pobres y peregrinos en Aliste) y Juan Pérez Isla (La sanidad militar en la Guerra Civil Española y su recreación histórica).

En Riofrío de Aliste la asociación de vecinos Riofrío Despierta ha programado para Viernes Santo, después de la procesión, una cena de Semana Santa a base de sopas de ajo, empanada de atún, calamares y tosta de sardinas.

En la capital alistana el auditorio municipal Tratado de Alcañices acogerá en Viernes Santo a partir de las 23.30 horas una fiesta amenizada por el DJ zamorano Diego Duende.

La masiva afluencia de visitantes se está notando en la recogida, transporte y reciclado de residuos sólidos urbanos que prestan en la comarca las Mancomunidades de Servicios Tierras de Aliste, Tierra del Pan y Tierra de Tábara, pasándose en algunos casos de las 15 toneladas de basuras diarias cuando en invierno a penas se llega a los 7.000 kilos al día.