Los cotos recurrirán la prohibición de caza menor en terrenos afectados por los incendios de Porto y Molezuelas: Denuncian "agravio comparativo" con León

Los representantes de cotos de caza del noroeste de la provincia de Zamora, afectados por los incendios de 2025, solicitarán la anulación de la prohibición de caza menor. El colectivo reclama a la Junta de Castilla y León igualdad de condiciones respecto a otras provincias limítrofes como León, donde sí está autorizada.

El incendio se produjo como consecuencia de la caída de un rayo y no por negligencia o intencionalidad. Cazadores y responsables de los cotos realizaron precisamente labores de siembra para las especies de caza menor, garantizando así las zonas de alimentación, a las pocas semanas de finalizar los incendios, que se prolongaron hasta el mes de septiembre.

Para los cazadores es un contrasentido que la caza mayor sí esté autorizada en la misma zona, mientras que se prohíbe la caza menor, "la más popular" y la que repercute directamente a los vecinos de los pueblos afectados por los incendios. La prohibición es de cinco años, de acuerdo a la resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora.

Los cotos preparan el recurso de alzada ante la resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora. Entre las alegaciones señalan "vulneración del principio de igualdad" y "agravio comparativo injustificado" respecto a la provincia de León. Con la misma autoridad y normativa autonómica, "en León se ha permitido el aprovechamiento de caza menor en zonas incendiadas a consecuencia del mismo incendio que en Zamora".

Los cazadores sembrando cereal para las aves en los cotos de caza. | A. S.

Recogen en las alegaciones "incoherencia con la Ley de Caza y Gestión Cinegética de Castilla y León" cuando se establece como objetivo "el fomento de actividad cinegética como motor económico rural". La prohibición genérica de cinco años sin evaluación técnica individualizada "contraviene" el espíritu de esta ley y el principio de proporcionalidad, como recoge el escrito de alegaciones.

Los representantes de los cotos señalan "falta de motivación técnica y contradicción". La resolución permite la caza menor por "las altas densidades que perjudican la regeneración del monte" pero prohíbe la caza menor "sin aportar ningún dato, censo o estudio técnico que demuestre que especies como la perdiz o la liebre influyan en dicha regeneración".

Es, a juicio del colectivo, "una aplicación automática y rigorista de la Ley, ignorando la realidad biológica del terreno y la capacidad de recuperación de la fauna menor tras un incendio". Añaden que los cazadores no fueron culpables de dicho incendio, "ya que fue producido por un rayo".

Esta medida supone un perjuicio económico, según la exposición de motivos, que "castiga a los cazadores locales de los pueblos afectados, la clase más humilde, obligándoles a pagar tasas de los acotados sin poder disfrutarlos". Asimismo "se condena a la hostelería y el comercio local" con pérdida de ingresos en la temporada y "agravando la situación de la España Vaciada".

La prohibición, añade el documento, "parece responder más a sesgos ideológicos ajenos a la gestión forestal que a criterios científicos". Mantener la caza mayor y prohibir la caza menor "supone un agravio que desprotege al cazador a pie en favor de otros intereses, sin que exista un riesgo real para la biodiversidad que justifique cinco años de veda total".

Unificar criterios

Piden directamente al consejero en funciones Juan Carlos Suárez-Quiñones a "intervenir para unificar los criterios de su Consejería", y evitar que los cazadores de Zamora reciban un trato inferior y discriminatorio respecto a otras provincias, como León.

El mismo Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora que prohíbe la modalidad de caza menor justifica "autorizar el levantamiento de la suspensión de aprovechamiento cinegético para las especies de caza mayor en las modalidades autorizadas por el Plan Cinegético vigente en los terrenos del coto privado de caza", afectados "por el incendio forestal iniciado en agosto de 2025".

Considera "acreditada la compatibilidad" del aprovechamiento con la regeneración del monte incendiado, y la repercusión de las especies de caza en la regeneración de especies de flora silvestre amenazada, otras especies de fauna silvestre, la seguridad viaria, la agricultura o sanidad ganadera.

Por el contrario, "el aprovechamiento cinegético ordinario de caza menor en los terrenos afectados por el incendio está suspendido durante un periodo de cinco años".

El Servicio Territorial de Medio Ambiente, en este caso de León, recoge en el Boletín Oficial, que "deja sin efecto la suspensión de aprovechamientos cinegéticos en los terrenos de caza afectados por los grandes incendios forestales durante el verano de 2025 en la provincia de León".

En la relación de grandes incendios se incluyen Porto-La Baña y Molezuelas de la Carballeda. Además de levantar la veda en la caza mayor, específicamente "se levanta la suspensión en el inicio de la temporada 2026/2027, el 1 de abril de 2026, comenzando a actividad cinegética con la media veda desde el 15 de agosto de 2026, cumpliéndose un año de veda desde los incendios de 2025".