La Cuaresma y el escabeche

«De siete hermanas que somos,

la primera que nací,

la que menos tiempo tengo,

¿cómo puede ser así?"

No es difícil descifrar el significado de esta adivinanza, que alude al tiempo que dura la Cuaresma, en la que la primera semana de Miércoles de Ceniza a domingo es, lógicamente, la más pequeña por ser la más corta. Incluso la imaginación popular iba más allá, la última pata estaba vestida con calceta negra, por ser la de la Semana Santa, queriéndose representar así ya un luto por adelantado.

La Cuaresma, tiempo de preparación para la Pascua, era costumbre guardarla con la austeridad que le eran propios. Antiguamente se vivía con extremo rigor, se suprimían todo tipo de licencias mundanas, incluso se llegaban a suspender los bailes.

Pero en lo que realmente se notaba era en las comidas, ya que era tiempo de ayuno y abstinencia de comer carne, era el momento de los huevos, del escabeche, del pulpo, aunque este se reservaba especialmente para el día de Viernes Santo, también los guisos con bacalao, considerados estos como menú extraordinario para entonces, bueno y ahora, menudo precio alcanzan el pulpo, el bacalao y hasta los huevos.

Solo estaban exentos de la prohibición de comer carne el que comprara la «bula de carne» un documento oficial de la Iglesia católica, adquirido mediante una limosna, que permitía comer carne durante la Cuaresma y días de vigilia como eran el Miércoles de Ceniza, los viernes incluido el Viernes Santo. Había otra bula, la Cruzada normal que todos pagaban y solo dispensaba de comer carne el resto de los viernes del año, no los de la Cuaresma en los que se observaba estrictamente el ayuno y la abstinencia.

No se libraban ni los rapaces a los que había que engañar cuando, durante la Cuaresma pedían alimentos no permitidos, en especial «la chicha» como se llama al chorizo, tocino, etc, como artimañas se les contestaba que se los había llevado «la mujer de las siete patas» como se denominaba entonces a la Cuaresma, personaje o mujer con siete patas a las que alude la adivinanza que hacían referencia a las siete semanas que duraba la Cuaresma.

EL ESCABECHE

Plato tradicional de la Cuaresma que ya comienzó con el Miércoles de Ceniza.

Pero el escabeche, junto con el pan y el vino, eran tres manjares que no podían faltar en las celebraciones comunales, sobre todo en los actos o «farras» de los mozos y como hemos dicho durante los viernes de Cuaresma, por lo que bien podríamos denominarlo un alimento «penitencial» junto al bacalao y el pulpo, ya que la carne esos días no se consumía por la obligación de la abstinencia.

A muchos les hará recordar el aroma a cebolla y escabeche que se podía «palpar» durante los Víacrucis de los viernes en la iglesia.

El escabechado es una método de conservación tradicional que se remonta a muchos años atrás. El nombre que recibe este tipo de elaboración viene de una palabra árabe y persa que se pronuncia como «iskabech».

Plato de escabeche, típico de Cuaresma. / Cedida

Antiguamente apenas existían, como ahora, sistemas de conservación en frío, tipo cámaras, neveras, etc y se empleaban otras técnicas de conservación del pescado, como el escabechado o el salado.

El proceso consiste, fundamentalmente, en la utilización de vinagre y otros condimentos a un pescado frito o cocido, para su conservación.

Además de añadir sabor y aroma al pescado, el escabeche también tiene beneficios para la salud. Los escabeches aportan prebióticos, probióticos y simbióticos que contribuyen a mantener un equilibrio general en nuestro organismo al favorecer el estado de la microbiota o flora intestinal tan de moda actualmente.

¿Desventajas? Alto contenido de sodio, pues el proceso de escabeche generalmente implica el uso de vinagre, aceite y sal, lo que puede incrementar significativamente el contenido de sodio del producto final. El consumo excesivo de sodio está asociado con un riesgo aumentado de hipertensión arterial.

Se podía consumir solo con el «moje» o acompañado de cebolla y aceitunas negras con pimentón y mucho pan para mojar y sujetar la «tajada» de escabeche.

Solía llegar a los pueblos en toneles, barriles o tinos de madera primero y en latas más adelante y suelen ser «chicharros» o jureles.

Esas latas grandes del escabeche terminaban utilizándose como «cagaderas», recipiente para «amparar» o recoger las «muñicas», boñigas o bostas de las vacas o los «cagajones» de las caballerías durante la trilla.

Muy usadas también como semilleros para sembrar la grana de tomates, pimientos, etc, que incluso se enterraban en el estiércol.

Los momentos señalados en los que el escabeche era el rey de la mesa, bien regados con vino en «cuartillas» (4 litros) o cántaros (16 litros) y donde no podían faltar las «guazas» u hogazas de pan. Ocasiones especiales como:

«La Entrada de Mozo»

Especie de rito iniciático en el que

se les sometía a ciertas pruebas con cierto riesgo para comprobar si «valían para mozos» comprobando valor y resistencia.

Al final todos participaban amigablemente de la fiesta comiendo y bebiendo juntos que consiste en el pago de una cuartilla de vino para consumirla en común.

«El Cigueño y el Piso»

El pago consistía en pagar un convite consistente en un «cántaro de vino» (16 litros), un tonel o una lata grande de escabeche con sus respectivas «guazas de pan» con las que novio y mozos pasaban la noche, normalmente en armonía, por supuesto sin estar presentes ni mozas, ni hombres casados.

«El Voto Concejo»

Concejo al que los vecinos salían para arreglar las praderas o echar el agua a los valles, luego eran convidados por el ayuntamiento a pan, escabeche y vino, esto solo ese día. Solían convocarse en contadas ocasiones y en días señalados con el «Dié el Entruejo» o Martes de Carnaval o antes del principio de las faenas del verano.

«La Robra» o celebración después de cerrada una venta, tras dar la palabra, estrechar la mano para cerrar con el «trato hecho» o «echar el buen provecho».

«Pagar o echar la robra» era una convidada a todos los intervinientes en el trato que normalmente pagaba el vendedor en la taberna o bien en su casa y al que siempre se apuntaba algún «gorrón».