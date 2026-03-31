Yolanda Díaz tiende la mano a los carteros de Aliste y confía en alcanzar un acuerdo basado en la "razón comunitaria"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha tendido la mano a los trabajadores de Correos en la comarca de Aliste que mantendrán sus protestas durante todo el mes de abril para exigir un refuerzo en una plantilla infradotada con tan solo cinco carteros para atender a un total de 79 pueblos.

La también ministra de Trabajo y Economía Social evocaba a Marco Aurelio en su esperanza de poder alcanzar un acuerdo basado en la mutua dependencia, una máxima que el emperador y filósofo Marco Aurelio expresaba con una frase tan cotidiana como difícilmente olvidable: "Lo que no conviene a la colmena, tampoco conviene a la abeja".

Una máxima que Díaz versionó asegurando que "en esa lucha contra toda precariedad y en beneficio de la razón comunitaria, se van a encontrar siempre nuestros caminos".

En su respuesta, ofrece su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores de Correos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, al tiempo que les agradece su "la sinceridad, honestidad y generosidad que desprende" la carta, un "compromiso" que Días asegura "define" a los carteros alistanos.

Finaliza su escrito recordando: "Sabéis que nos hacemos eco de cualquier reivindicación contra acciones que traten de mermar las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Aquello que podamos aportar o que necesitéis, estamos en contacto".

Una respuesta que ha dado alas a los trabajadores, un día más, arropados en su lucha por alcanzar unas condiciones laborales dignas y un servicio postal de calidad. Durante su protesta a las puertas de la sede de Correos en Alcañices se han sumado numerosos vecinos en presencia también de alcaldes como David Carrión, de Alcañices, o Santiago Moral, de Rabanales.