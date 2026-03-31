Villalcampo refuerza la seguridad ante el problema del ganado suelto tras una reunión con la Guardia Civil.

En la mañana de hoy se ha reunido en dependencias municipales de la localidad de Villalcampo, el subdelegado del gobierno Ángel Blanco, el teniente coronel jefe de la comandancia Héctor David Pulido, acompañados por teniente jefe acctal. de la compañía de Zamora y el Cabo 1º Comandante de Puesto de Muelas del Pan, manteniendo una reunión con representantes del ayuntamiento de Villalcampo, su alcalde presidente Miguel Ángel Miguel Martín y la alcaldesa pedánea de la localidad de Carbajosa Sonia Juan.

En esta reunión han estado presentes a su vez varios vecinos de la localidad de Villalcampo y Carbajosa de Alba, tratándose temas relacionados con las inquietudes de los representantes municipales y vecinales en el ámbito delincuencial y de seguridad ciudadana de su municipio de manera general y de manera particular sobre la problemática que está teniendo lugar con ganado bovino este suelto habitualmente por el término municipal.

Desde la Guardia Civil se ha expuesto el trabajo realizado, informado de las actuaciones administrativas que se han llevado a cabo y se seguirán llevando, así como se ha instado a toda la ciudadanía a comunicar cualquier incidente que tenga lugar. (teléfono 062-980521600)

Recordando que es importante poner en conocimiento o denunciar las situaciones que se consideren oportunas, pudiendo acudir a cualquier un puesto de la Guardia Civil donde serán atendidos personalmente, concertar cita con la OMAC (oficina móvil de atención a la ciudadanía (670-46.35.21) o a través de la denuncia de forma telemática (denuncia por Internet) desde la Sede Electrónica de la Guardia Civil.

“La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía, la descarga de la APP ALERTCOPS, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Del Estado.

La app permite recibir en el móvil mensajes de aviso, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias