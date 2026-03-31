"Salvemos nuestra torre" reúne más de 35.000 euros para rehabilitar la espadaña de la iglesia de Vega de Villalobos

La plataforma "Salvemos Nuestra Torre", colectivo que lucha por recuperar la espadaña de la iglesia de San Román de la localidad zamorana de Vega de Villalobos, ha organizado un Sábado Santo muy especial durante el que los vecinos podrán disfrutar del concierto que ofrecerá el músico zamorano, Luis Antonio Pedraza.

El concierto, que lleva por título "Folclore tradicional", dará comienzo a las 18.15 horas en la iglesia de San Román y ha sido patrocinado por la Fundación Caja Rural de Zamora y el Ayuntamiento de Vega de Villalobos, aunque también colabora la parroquia.

El objetivo de la organización de la actividad es expresar su "más sincero agradecimiento" a la localidad, con cerca de un centenar de vecinos censados, por 16 meses de lucha colectiva para la restauración de su espadaña de la iglesia a través de una campaña de recogida de donaciones que comenzó en diciembre de 2024 y con la que la plataforma ha logrado reunir 35.024 euros.

En el preludio de la actividad, a partir de las 18.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de la actuación de Iñaki Danta, un joven músico local que ofrecerá el concierto "Entre la tierra y el cielo".

A partir de las 18.15 horas llegará el turno de Luis Antonio Pedraza que, en el interior de la iglesia, interpretará un repertorio de música tradicional, que arrancará con la entradilla "Los días de la semana" y con el que hará un repaso por temas del rico folclore zamorano y de sus comarcas.

Y como también es tradicional desde hace unos años, el Sábado Santo acabará en Vega de Villalobos con pastas y una chocolatada que se podrá degustar en un vaso encargado para la ocasión y que tiene un coste de tres euros. El dinero obtenido con la venta de estos vasos conmemorativos se destinará a la reparación de la espadaña de la iglesia.

Para la plataforma, la torre de la iglesia de San Román no es solo un símbolo religioso sino también un elemento patrimonial muy importante de los vecinos y descendientes de Vega de Villalobos que, actualmente presenta un deterioro calificado de grave, y cuya restauración, en un informe elaborado hace dos años, ya se cifraba en 55.000 euros.

La consolidación de la torre espadaña de Vega de Villalobos está incluida en el convenio de colaboración presentado el pasado 7 de noviembre para la restauración de bienes del patrimonio eclesiástico de la provincia 2026-2027.

Recientemente, el párroco de la localidad, Abelardo Ferrero, comunicó que el proyecto ya estaba presentado a la Comisión Territorial de Patrimonio y pendiente de visado.

El colectivo ciudadano dio los primeros pasos en este proyecto en agosto de 2024 cuando expuso públicamente la iniciativa, si bien la recaudación de fondos arrancó en diciembre de ese año.

Desde entonces, la plataforma ha llevado a cabo distintas iniciativas, pero han sido especialmente las donaciones de particulares las que han logrado recaudar por el momento un total de 35.024 euros.

Con iniciativas como el concierto de Luis Antonio Pedraza, "Salvemos nuestra torre", pretende agradecer todas las pequeñas contribuciones que suman una cantidad, según reconoce la plataforma, "ha sido más de lo esperado".

Por último, reconoce que Vega de Villalobos "es un pueblo muy pequeño pero sus vecinos y otras muchas personas, seguro, han respondido de forma maravillosa. Este es nuestro símbolo y hemos dicho siempre que seguiremos luchando porque se recupere hasta que se quite el último andamio".