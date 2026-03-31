Una Pasión terapéutica: los usuarios de la residencia de Roelos

La Semana Santa de Zamora se siente a kilómetros de distancia en una versión en miniatura. Huyendo del terciopelo, la estameña, el raso o el percal, en Roelos de Sayago sus cofrades se enfundan en telas de fieltro que rodean sus pequeños cuerpos de plástico. Manualidades elevadas a obras de arte en las manos de una docena de usuarios de la residencia La Natividad y que se abren al público aprovechado que, a los vecinos habituales, se suma en estos días la llegada de la población estacional para disfrutar de unos días de descanso.

El grupo destaca por su elevada edad: "Tan solo hay uno de 70 años", el resto se acercan o brincan los 90. En el listado de materiales, la sostenibilidad es la clave apostando por dar una segunda vida a envases y telas que aseguren a su vez, un sencillo manejo por parte de los usuarios.

Explica Andrea Bueno, una de las monitoras en esta actividad, que "aquí todo lo que se puede se recicla", desde rollos de papel higiénico a botes de vitaminas. También con botellas y garrafas de plástico de diferentes tamaños, que este año se han incorporado como novedades para dar forma a los simpáticos hermanos que se codean con fofuchas y tarjetas de agradecimiento de Pascua para los visitantes.

Representan con considerable tino la Pasión zamorana, con cofradías como la popularmente conocida como "la Borriquita", la Tercera Caída, el Vía Crucis o la Esperanza que se dan la mano con representaciones propias, en las que los cofrades se enfundan capas y caperuces naranjas y amarillos.

Una Pasión terapéutica

Para cerrar el círculo y completar la ambientación de esta celebración cristiana, nada mejor que inspirarse en el patrimonio religioso local: las iglesias de Carbellino, Roelos… incluso del desaparecido pueblo de Argusino cobran una nueva vida a través de las maquetas en madera y piedra, obra de los artistas locales Rafael Pérez y del carbellinense Matías Moralejo.

Sus creaciones son el resultado visible de un trabajo de motricidad final que desempeñan con mayor o menor habilidad y compensadas dosis de paciencia e ilusión en los talleres de manualidades dirigidos tanto por Andrea como por Claudia Mendes. Matizan que es importante ir variando casi semanalmente las actividades "para no caer en la rutina" y mantener la conexión con el día a día fuera de la residencia, celebrando Halloween, Navidad o San Valentín. En el caso de la temática semanasantera, "hemos trabajado mucho" pese a ser ya una constante en los tres últimos años de las actividades manuales.

Teresa, Laudelina, Aurora, María, Julia y Alfonso contemplan orgullosos sus particulares creaciones y no dudan en señalar su favorito mientras sortean las mesas con sus bastones y andadores: un cofrade ataviado de riguroso blanco. Más allá de implicar a usuarios de edades dispares y procedentes del grueso de localidades de la comarca, estos talleres aúnan incluso a una madre y un hijo, ambos residentes en el mismo centro.

Una Pasión terapéutica

El suyo es un trabajo en equipo, realizado a base de paciencia y tesón en unas manos que en su día tejieron o labraron la tierra y que ahora dibujan, cortan y arman trajes para una Semana Santa a pequeña escala. "Ellos lo hacen todo" hasta el punto de atreverse con la silicona fría, reservando el trabajo de remate y el uso de la pistola caliente para Andrea que insiste: "Solo me encargo de poner la guinda al pastel".

Una exposición de la que se puede disfrutar –junto a otras creaciones de diversos artistas sayagueses– en las antiguas escuelas de Roelos el Jueves y Viernes Santo en horario de 11 a 13:30 horas así como después de las celebraciones eucarísticas.