Un nuevo puente sobre el río Valderaduey reforzará la seguridad vial en la carretera que une Villalpando y León

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha supervisado este martes la ejecución de las obras de construcción del nuevo puente sobre el río Valderaduey, que permitirá mejorar la seguridad vial en un tramo de la carretera ZA-512, que une Villalpando con la provincia de León, tramo en el que se han registrado varios accidentes de tráfico.

Destacó el consejero que la “inquietud” que propició la actuación en el citado puente era la de mejorar la seguridad para evitar nuevos siniestros viales, proyecto en el que la Junta invertirá más de 2,28 millones de euros.

La intervención se centra en habilitar un nuevo trazado para “salvar” el río Valderaduey con la adecuación un nuevo puente, ante la imposibilidad de “ensanchar” el antiguo, por ser un “bien catalogado” y con reminiscencias históricas.

Autoridades regionales y locales visitan las obras de adecuación del nuevo puente. / Cedida

Y es que el paso existente, denominado “Puente de los Tres Puentes”, no se ha podido ensanchar ni sustituir porque se trata de una obra pública de carácter histórico-artístico y porque está incluido tanto en el Inventario Arqueológico Provincial de Zamora como en el catálogo de elementos protegidos de las Normas Urbanísticas Municipales de Villalpando.

La nueva infraestructura tendrá 68 metros de longitud y más de 9 metros de anchura, con dos carriles de circulación y arcenes, lo que permitirá eliminar las limitaciones del paso actual.

La actuación incluye también la mejora de los accesos, con un trazado más recto, así como la renovación del firme, la señalización y la instalación de elementos de seguridad en más de dos kilómetros de la vía.

Por otra parte, Sanz Merino destacó que con la ejecución de las obras de adecuación del nuevo puente también se pretende mejorar la conectividad en el medio rural, ya que el trazado modificado permitirá “ahorrar tiempo” y circular con mayor seguridad a los más de 700 vehículos que transitan a diario por el tramo, de los que un 15% son camiones.

Autoridades observan el desarrollo de las obras desde un talud. / Cedida

Además, aseguró que las obras se están desarrollando según los plazos previstos y, por el momento, ya se han completado los trabajos iniciales y se sigue avanzando en la construcción del nuevo puente, mientras que en las próximas semanas la actuación se extenderá a la zona del río. En principio, las obras concluirán este verano.

Otras actuaciones en la provincia

De otro lado, el consejero recordó otras “actuaciones importantes” que la Junta está ejecutando o tiene previsto acometer en la provincia de Zamora para la conservación y modernización de la red de carreteras, por un importe total de 50,2 millones de euros.

En el marco de estas intervenciones destacó que se está ultimando la renovación de la carretera que une La Bóveda de Toro y Cañizal, cuya inversión supera los 5 millones de euros, al margen de las obras de mejora en el viaducto de La Almendra, en la CL-527.

Sanz Merino también resaltó que la Junta acometerá una intervención en la carretera de Moralina de Sayago desde la N-122, con una inversión que supera los 8 millones de euros, aunque también llevará a cabo trabajos de impermeabilización y repintado del "Puente Pino", cuyo coste asciende a 150.000 euros, al margen de obras de conservación para un periodo de cuatro años, por un importe total de 13,7 millones de euros.