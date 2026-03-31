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Las medidas de prevención de la Dermatosis Nodular Contagiosa se prolongan hasta el 31 de mayo en Castilla y León

La Junta determina en una nueva resolución que las acciones preventivas tendrán vigencia mientras se mantenga la actual situación epidemiológica

Un veterinario prepara una dosis para vacunar a unas vacas contra la dermatosis nodular contagiosa (DNC), la semana pasada.

Un veterinario prepara una dosis para vacunar a unas vacas contra la dermatosis nodular contagiosa (DNC), la semana pasada. / Archivo

M. J. Cachazo

La Junta ha publicado este martes una nueva resolución que prorroga las actuales medidas de prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo, siempre y cuando se mantenga la situación epidemiológica actual.

La nueva resolución detalla que se mantiene la celebración de ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados (incluidos los nacionales) y cualquier evento de animales de la especie bovina con la obligación de realizar las tareas de limpieza y desinfección reglamentarias, así como la desinsectación de animales, vehículos e instalaciones.  

Del mismo modo, se mantiene la vigencia de medidas para todas las explotaciones, tales como la obligación de desinfectar los vehículos de transporte de animales de las diferentes especies con carácter previo a la salida de la explotación ganadera.

Igualmente, en los casos de explotaciones de Castilla y León que reciban animales procedentes de zonas consideradas de riesgo o áreas donde ya se ha vacunado y se puede autorizar la salida de animales serán sometidas a vigilancia veterinaria oficial y la desinsectación de todos los bovinos presentes en la explotación. 

La Junta insiste en la importancia de que titulares de explotaciones, operadores y transportistas refuercen las medidas de bioseguridad, mantengan un control riguroso de los registros de entradas y salidas y extremen la vigilancia sobre el estado sanitario de los animales. Asimismo, se recuerda la obligación de comunicar de inmediato cualquier sospecha de un brote de la enfermedad a los servicios veterinarios oficiales.

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La Dermatosis Nodular Contagiosa es una enfermedad vírica cuya transmisión se produce principalmente a través de insectos vectores. No obstante, esta enfermedad no supone un riesgo para las personas, ni por contacto directo con los animales ni por el consumo de productos de origen animal.

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