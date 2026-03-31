Las medidas de prevención de la Dermatosis Nodular Contagiosa se prolongan hasta el 31 de mayo en Castilla y León
La Junta determina en una nueva resolución que las acciones preventivas tendrán vigencia mientras se mantenga la actual situación epidemiológica
La Junta ha publicado este martes una nueva resolución que prorroga las actuales medidas de prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo, siempre y cuando se mantenga la situación epidemiológica actual.
La nueva resolución detalla que se mantiene la celebración de ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados (incluidos los nacionales) y cualquier evento de animales de la especie bovina con la obligación de realizar las tareas de limpieza y desinfección reglamentarias, así como la desinsectación de animales, vehículos e instalaciones.
Del mismo modo, se mantiene la vigencia de medidas para todas las explotaciones, tales como la obligación de desinfectar los vehículos de transporte de animales de las diferentes especies con carácter previo a la salida de la explotación ganadera.
Igualmente, en los casos de explotaciones de Castilla y León que reciban animales procedentes de zonas consideradas de riesgo o áreas donde ya se ha vacunado y se puede autorizar la salida de animales serán sometidas a vigilancia veterinaria oficial y la desinsectación de todos los bovinos presentes en la explotación.
La Junta insiste en la importancia de que titulares de explotaciones, operadores y transportistas refuercen las medidas de bioseguridad, mantengan un control riguroso de los registros de entradas y salidas y extremen la vigilancia sobre el estado sanitario de los animales. Asimismo, se recuerda la obligación de comunicar de inmediato cualquier sospecha de un brote de la enfermedad a los servicios veterinarios oficiales.
La Dermatosis Nodular Contagiosa es una enfermedad vírica cuya transmisión se produce principalmente a través de insectos vectores. No obstante, esta enfermedad no supone un riesgo para las personas, ni por contacto directo con los animales ni por el consumo de productos de origen animal.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sandalias de primavera y verano más cómodas y baratas del mercado: por menos de 10 euros y en tres colores
- Llega a Lidl el sofá modular de madera con tres espacios más barato del mercado: se adapta a una terraza pequeña o al jardín
- Comienzan los autobuses 'búho' gratuitos en Zamora desde las diez y media de la noche: un servicio piloto para visitantes y vecinos de los barrios
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la afeitadora de cabeza más barata del mercado: por solo 34,99 euros
- Definidos horarios y rutas de los buses lanzadera de Zamora en Semana Santa: funcionarán hasta las dos y media de la madrugada
- Sigue esta noche en directo en LA OPINIÓN DE ZAMORA la retransmisión de la procesión de La Tercera Caída desde la Plaza Mayor
- Dos ciervos sorprenden con un tranquilo paseo matutino por Puebla de Sanabria
- Cinco horas de música en directo en la Plaza Mayor de Zamora para despedir la Semana Santa