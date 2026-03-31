Ganaderas zamoranas se suman a una red europea que visibilizará su trabajo y luchará por la igualdad

Identificar retos comunes, visibilizar el trabajo de las mujeres en el sector de la ganadería y crear un frente común para tejer alianzas, con el fin de lograr una igualdad real.

Estos son algunos de los objetivos que han centrado el primer encuentro europeo entre ganaderas de extensivo y pastoras de siete países celebrado en Madrid y organizado por la Fundación Entretantos y Ganaderas en Red, con motivo de la celebración en 2026 del Año Internacional de los Pastizales y el Pastoreo declarado por Naciones Unidas.

María Turiño, una de las coordinadoras del encuentro y miembro del grupo de apoyo de Ganaderas en Red, y la ganadera, Charo García Barrigón, han representado a la provincia de Zamora en el foro europeo que durante tres días se ha celebrado en la capital de España.

Las representantes zamoranas realizado un balance muy positivo del encuentro europeo, porque ha permitido trazar una hoja de ruta y sentar las bases de un trabajo conjunto para afrontar los retos actuales y futuros del sector, aunque las más de 30 participantes también han acordado crear una red europea de mujeres pastoras y ganaderas de extensivo.

Desafíos comunes

No obstante, las reflexiones planteadas en el marco del encuentro, las propuestas y los desafíos comunes se plasmarán en un documento de conclusiones, que será elevado al encuentro mundial que, en mayo, se celebrará en Nepal, aunque también será remitido a diferentes organismos europeos e internacionales.

Las ganaderas europeas participan en una dinámica de grupo durante el encuentro. / Cedida

Destacó Turiño que al primer encuentro europeo asistieron más de una treintena de ganaderas procedentes de siete países diferentes, España, Hungría, Alemania, Suiza, Italia, Francia y Eslovenia, con el propósito de realizar un trabajo conjunto para visibilizar el papel que desempeñan las mujeres en el sector de la ganadería extensiva y del pastoreo. Además, resaltó que el encuentro europeo se ha desarrollado en un "clima de confianza", que ha propiciado la reflexión, la "construcción colectiva" y la confluencia de ideas sobre soluciones comunes que las ganaderas pueden adoptar para dar una respuesta a sus necesidades.

En concreto, las participantes pusieron el acento en la necesidad de realizar aunar esfuerzos para derribar "barreras estructurales" como el acceso a los pastos y las tierras, amenazado en la actualidad por la "especulación de grandes empresas", la comercialización de sus productos, la conciliación laboral y familiar o la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones, aunque también reflexionaron sobre la necesidad de "implementar mejoras" que permitan afrontar la crisis climática, la energética o conflictos internacionales.

Por otra parte, Turiño reconoció que el encuentro europeo también ha servido para identificar retos comunes, que "son muy similares en diferentes territorios" y uno de los más importantes es "la visibilización de la mujer en esta profesión", al margen de otros como la necesidad de introducir cambios en la legislación del sector.

Tejer alianzas

Al margen del análisis de la situación actual del sector y del papel de las mujeres en la ganadería extensiva y el pastoreo, el encuentro europeo también ha servido "para no sentirnos solas" y para, "desde el corazón", tejer lazos y alianzas, además de para tender puentes entre las profesionales de distintos países europeos que, a pesar de la distancia, comparten inquietudes y problemas.

Las profesionales de los distintos países europeos que se desplazaron a Madrid también mostraron en el encuentro su "admiración" por el trabajo que realiza Ganaderas en Red, porque "no hay nada parecido en el mundo" subrayó Turiel. En este sentido, precisó que "no se han identificado" otras asociaciones de ganaderas y pastoras, aunque sí existen colectivos integrados por mujeres que coordinan su trabajo y sus demandas en otros sectores.

Las ganaderas intercambian impresiones sobre el sector en una reunión de trabajo. / Cedida

En la actualidad, Ganaderas en Red está integrada por alrededor de 200 profesionales que desarrollan su actividad en diversos puntos de España, de las que una decena trabajan en diferentes comarcas de la provincia de Zamora, tales como Sanabria, La Carballeda, Tierra de Campos, Aliste, Sayago o Benavente.

El futuro del sector es incierto porque el número de explotaciones "está decreciendo", aunque las mujeres que asistieron al encuentro europeo se han propuesto dar un paso al frente para dar visibilidad a su trabajo en los sectores de la ganadería extensiva y del pastoreo, en los que siempre han permanecido en un segundo plano a la sombra de los hombres, aunque gran parte del peso del trabajo recaía sobre sus hombros. Además, están dispuestas a luchar por su futuro y por reclamar una mayor igualdad para que su trabajo, tantas veces denostado, sea reconocido a todos los niveles.