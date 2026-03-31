La Federación de Embalses destaca en Zamora el calado las nuevas concesiones: "Es el momento de escuchar a los territorios"

La presencia en Zamora de representantes de la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses (Femembalses), para una reunión sobre un proyecto de desarrollo del turismo en territorios con embalses, fue aprovechada para una reunión con alcaldes de municipios zamoranos en un momento de máxima efervescencia por la tramitación de los expedientes de extinción de la concesión del aprovechamiento hidroeléctrico en las centrales de Villalcampo y Castro.

Un encuentro donde se volvió a destacar el calado de estos procedimientos que se llevan a cabo en Zamora en la medida que guiarán los procesos de caducidad de 255 centrales de toda España previsto hasta 2029 , como recordó la secretaria de Femembalses, Maite Bardají. "Es el momento de escuchar al territorio" apuntó el presidente de Femembalses, Luis Fernando García Nicolás. Y ha sido la extinción de Villalcampo la que ha abierto una interlocución con la Dirección General del Agua (DGA), que elaborará los nuevos pliegos.

Por la izquierda: Felipe Cuesta, alcalde de Villaseco del Pan; Javier Aguado, alcalde de San Cebrián de Castro; Luis Fernando García Nicolás, presidente de Femembalses; Fernando Azpeitia, asesor jurídico de Femembalses y Maite Bardají, secretaria general de Femembalses durante la reunión con alcaldes zamoranos / I. G.

Femembalses está representando a los Ayuntamientos en unas negociaciones donde se ha podido constatar la "buena disposición de la DGA a la hora de tener en cuenta tres aspectos de cara a esos nuevos pliegos: el impacto social y del territorio, creación de empleo y fomento de comunidades energéticas para conseguir un abaratamiento de la energía en las zonas de influencia de las presas. Aunque inicialmente se planteó la cuantía de los proyectos en un coste de 6.000 euros por megavatio instalado, desde la DGA se opta más por valorarlo sobre la base de la energía producida.

Continuidad tributaria

Los ayuntamientos batallan también para que no haya pérdida tributaria durante los procesos, desde la extinción hasta las nuevas concesiones y no se resientan los ingresos de municipios en general con escasos recursos. "Insistimos en la continuidad de la explotación de la presa en el periodo intermedio para que se sigan pagando los tributos" incidió Maite Bardají. Lo último que quieren los ayuntamientos es que esa explotación transitoria quede en manos de la CHD pues, como organismo público, quedaría exento del IAE (Impuesto de Actividades Económicas).

En las conversaciones con el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha puesto sobre la mesa la limitación del periodo de vigencia de las nuevas concesiones, entre 25 y 45 años, muy alejadas de las que ahora están en vigor, que llegan a los 75 o 99 años. La postura de la DGA es favorable a esos límites, que también apoyan los ayuntamientos.

Javier Aguado, alcalde de San Cebrián de Castro y presidente de una de las asociaciones con embalses de Zamora, con sede en Muelas del Pan, informó sobre las conversaciones con la Junta de Castilla y León -en concreto el consejero de Economía- para que, al igual que esta administración ingresa de las concesionarias de embalses más de 60 millones de euros por afección medioambiental de las presas, ese tributo repercuta en beneficio de los ayuntamientos afectados por embalses. "Es un derecho que también tenemos los ayuntamientos y habrá que firmar un convenio o establecer la forma de que se nos compense" incidió el alcalde zamorano, también vicepresidente de Femembalses.

Destinos turísticos

La reunión con alcaldes se producía horas después de la quen tuvo lugar por la mañana en la Diputación de Zamora como coordinadora del proyecto MAS_H2O, que aborda la problemática conjunta de la despoblación y la falta de empleo en zonas rurales transfronterizas de España y Portugal y cuyo objetivo general es contribuir a transformar estos territorios próximos a los embalses en destinos turísticos sostenibles que ofrezcan una alternativa económica viable para las comunidades locales.

Reunión en la Diputación sobre el proyecto turístico para territorios con embalses / Cedida

Se trata de impulsar el turismo en mares interiores (embalses) y zonas rurales entre España y Portugal, desarrollando productos turísticos singulares basados en el patrimonio natural y cultural vinculado al agua.

La Diputación de Zamora acogía ayer una técnica con la presencia de los nueve socios del proyecto: la Diputación de Zamora como coordinadora, además de los Municipios de Braganza y Castelo Branco, las Diputaciones Provinciales de Ourense y Cáceres, el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde), la Comunidade Intermunicipal do Cávado, la Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso y la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses (Femembalses). Todos ellos trabajarán de forma conjunta para desarrollar un modelo de gestión turístico innovador con el fin de generar nuevas oportunidades socioeconómicas en el conjunto del territorio.

MAS_H2O está cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, cuyo plan apuesta por el diseño y la creación de un producto turístico transfronterizo sostenible, la implementación de medidas de sostenibilidad para preservar los ecosistemas y la validación un modelo turístico que beneficie tanto a los habitantes como a los turistas.

Presupuesto

El coste total del proyecto aprobado es de 1.427.000 euros, con una financiación Feder de 1.070.899 euros para su conclusión en diciembre de 2028.

La principal problemática común a la que se enfrenta el territorio como destino turístico es la necesidad de afrontar un desarrollo económico sostenible que contribuya a paliar los efectos de la baja densidad población. Por ello, el proyecto afrontará tres retos principales con la finalidad de realizar una gestión conjunta más eficaz y crear una oferta turística común que amplíe el acceso a mercados más amplios.

El primero de ellos será incrementar el número de visitantes en base al diseño de un destino sostenible, partiendo de una oferta turística asociada a una motivación específica que atraiga a nuevos turistas. Por otro lado, se buscará generar una afluencia o carga turística sostenible y desestacionalizada para el destino, en base a una propuesta que ofrezca alternativas asociadas a un mayor número de pernoctaciones por visitantes.

Se tratará de impulsar el gasto medio para que el turismo sea una actividad sostenible y sostenida en el tiempo, afrontando el reto que representa la necesidad de incrementar el gasto medio por visitante, que actualmente se encuentra por debajo de 80 euros por turista.