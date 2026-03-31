Los Bomberos de la Diputación de Zamora sofocan un incendio en Sejas de Aliste
La cercanía de una gasolinera aumentaba el riesgo de la situación
F. E.
Los servicios de extinción del Parque de Bomberos de Tierras de Aliste, de la Diputación de Zamora, han actuado con rapidez para apagar un incendio en la localidad de Sejas de Aliste con la ayuda de efectivos del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
El fuego se originó en una zona de vegetación y fue registrado a las 14.58 horas. La cercanía de una gasolinera aumentaba el riesgo de la situación, pero la rápida intervención de los bomberos evitó daños de consideración.
La Guardia Civil estuvo presenta colaborando en labores de seguridad, en una actuación eficaz y coordinada de todos los efectivos de extinción de incendios de la zona.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sandalias de primavera y verano más cómodas y baratas del mercado: por menos de 10 euros y en tres colores
- Llega a Lidl el sofá modular de madera con tres espacios más barato del mercado: se adapta a una terraza pequeña o al jardín
- Comienzan los autobuses 'búho' gratuitos en Zamora desde las diez y media de la noche: un servicio piloto para visitantes y vecinos de los barrios
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la afeitadora de cabeza más barata del mercado: por solo 34,99 euros
- Definidos horarios y rutas de los buses lanzadera de Zamora en Semana Santa: funcionarán hasta las dos y media de la madrugada
- Sigue esta noche en directo en LA OPINIÓN DE ZAMORA la retransmisión de la procesión de La Tercera Caída desde la Plaza Mayor
- Dos ciervos sorprenden con un tranquilo paseo matutino por Puebla de Sanabria
- Cinco horas de música en directo en la Plaza Mayor de Zamora para despedir la Semana Santa