Los Bomberos de la Diputación de Zamora sofocan un incendio en Sejas de Aliste.

Los servicios de extinción del Parque de Bomberos de Tierras de Aliste, de la Diputación de Zamora, han actuado con rapidez para apagar un incendio en la localidad de Sejas de Aliste con la ayuda de efectivos del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

El fuego se originó en una zona de vegetación y fue registrado a las 14.58 horas. La cercanía de una gasolinera aumentaba el riesgo de la situación, pero la rápida intervención de los bomberos evitó daños de consideración.

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La Guardia Civil estuvo presenta colaborando en labores de seguridad, en una actuación eficaz y coordinada de todos los efectivos de extinción de incendios de la zona.