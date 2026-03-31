Almaraz de Duero invertirá este año más de 1,3 millones de euros en servicios e infraestructuras

El Ayuntamiento de Almaraz de Duero, cuya Corporación Municipal preside el veterano alcalde José Martín Pérez, contará este año con un presupuesto de 1.353.053 euros, cuyo objetivo principal será mantener y mejorar las infraestructuras básicas y los servicios públicos en aras a ofrecer a los vecinos una calidad de vida acorde con los tiempos y las necesidades.

Las arcas municipales recibirán su mayor inyección económica de las tasas y precios públicos con 724.101 euros. En segundo lugar, se sitúan las transferencias corrientes de otras administraciones públicas como el Estado, la Junta de Castilla y León o la Diputación de Zamora con 255.424 euros. Los ingresos patrimoniales sumarán 213.256 euros. Los impuestos directos generarán 115.802 euros. Para cerrar están las transferencias de capital con 44.470 euros.

El capítulo de gastos está condicionado por la gestión directa de la residencia municipal de la tercera edad, de ahí que la mayor cuantía, 616.787 euros, se vaya a pagar las nóminas y seguros sociales del personal del Ayuntamiento de Almaraz con una extensa plantilla de 22 personas.

Como personal laboral tenemos un administrativo, dos operarios, 10 gerocultores, cocinera, 4 de oficios varios, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y enfermera. A ellos se suma como funcionario el secretario e interventor, en este caso concreto interino.

En segundo lugar, se sitúan los gastos en bienes corrientes y servicios con 466.874 euros. A inversiones reales se destinarán 184.281 euros. Las transferencias corrientes se llevarán 39.860 euros. Almaraz de Duero recibe la prestación del servicio de recogida, transporte y reciclado de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad de Servicios Tierra del Pan.

Unidad Residencial.

Por otra parte, y en virtud del estudio técnico socioeconómico del coste de los servicios y actividades administrativas del 3 de noviembre de 2025 se ha aprobado por mayoría absoluta la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la pasa por la prestación del servicio de asistencias y estancias en la residencia de la Tercera Edad y centro de día en Almaraz de Duero.

En lo que respecta a la unidad residencial, para el grado uno se ha establecido un coste de 1.107 euros para la habitación doble y 1.217 euros para la individual. En el grado dos durante los primeros cinco meses de permanencia en la residencia se abonarán por la habitación doble 1.252 euros y a partir del sexto mes el precio se elevará hasta los 1.440 euros. La habitación individual costará 1.550 euros. Llegados al grado tres la habitación doble costará 1.349 euros los primeros cinco meses y a partir de ahí la tarifa se incrementa hasta los 1.552 euros. La individual 1.662 euros.

En lo referente a los servicios complementarios del comedor social de la tercera edad el precio del desayuno será de 3 euros, la comida de 4,50, la merienda de 3 y la cena de 4 euros. Cuando la comida haya de servirse a domicilio costará 6 euros y la cena 5 euros.

La gestión directa permite al Ayuntamiento de Almaraz de Duero poder ofrecer tanto los servicios de Unidad Residencial como de centro de día y comedor social (servicios complementarios de apoyo a la permanencia en el domicilio) a unos de los precios más asequibles en el medio rural zamorano donde las pensiones suelen ser muy bajas al pertenecer los abuelos y las abuelas al antiguo Régimen Especial Agrario.

Fuente tradicional.

La Corporación Municipal ha aprobado y puesto en vigor la nueva ordenanza de limpieza de terrenos y solares en suelo urbanizable y rústico para regular las actividades y comportamientos de los administrados relativas al necesario cuidado medioambiental y sanitario de los terrenos sitos en el término municipal, al objeto de conseguir un adecuado estado de limpieza y conservación de las fincas y reducir el riesgo tanto de la producción como de propagación de incendios.

La situación de la provincia de Zamora tras las oleadas de incendios forestales en los últimos años obliga a revisar la normativa vigente y, en su caso, implementar medidas tendentes a asegurar la intervención particular y, subsidiariamente, administrativa, en orden a evitar, o reducir en la medida de lo posible, el impacto social y económico derivado de la falta de cuidado de los propietarios de terrenos o titulares de otros derechos sobre los mismos.

En cuanto a la sanción impuesta en ningún caso podrá ser inferior a 1.000 euros, en su grado mínimo, ni superior a 10.000 euros, en su grado máximo. La sanción habrá de ser proporcionada a la gravedad de los hechos constitutivos de la infracción conforme a la ley. No estando tipificada como grave o muy grave la omisión del deber de conservación y limpieza de los terrenos, ésta se calificará como leve, eso sí la sanción podrá ir de 1.000 a 10.000 euros.