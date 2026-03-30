Zamora coordina un proyecto para hacer de los territorios con embalses destinos turísticos sostenibles

Hacer de los territorios con embalses destinos turísticos sostenibles. Es el objetivo del proyecto MAS_H2O, que aborda la problemática conjunta de la despoblación y la falta de empleo en zonas rurales transfronterizas de España y Portugal y cuyo objetivo general es contribuir a transformar estos territorios próximos a los embalses en destinos turísticos sostenibles que ofrezcan una alternativa económica viable para las comunidades locales.

Se trata de impulsar el turismo en mares interiores (embalses) y zonas rurales entre España y Portugal, desarrollando productos turísticos singulares basados en el patrimonio natural y cultural vinculado al agua.

La Diputación Provincial de Zamora ha acogido una reunión técnica con la presencia de los nueve socios del proyecto: la Diputación Provincial de Zamora como coordinadora, además de los Municipios de Braganza y Castelo Branco, las Diputaciones Provinciales de Ourense y Cáceres, el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (INORDE), la Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM CÁVADO), la Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT) y la Federación de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses. Todos ellos trabajarán de forma conjunta para desarrollar un modelo de gestión turístico innovador con el fin de generar nuevas oportunidades socioeconómicas en el conjunto del territorio.

MAS_H2O está cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, cuyo plan apuesta por el diseño y la creación de un producto turístico transfronterizo sostenible, la implementación de medidas de sostenibilidad para preservar los ecosistemas y la validación un modelo turístico que beneficie tanto a los habitantes como a los turistas.

Presupuesto

El coste total del proyecto aprobado es de 1.427.000 euros, con una financiación Feder de 1.070.899 euros para su conclusión en diciembre de 2028.

La principal problemática común a la que se enfrenta el territorio como destino turístico es la necesidad de afrontar un desarrollo económico sostenible que contribuya a paliar los efectos de la baja densidad población. Por ello, el proyecto afrontará tres retos principales con la finalidad de realizar una gestión conjunta más eficaz y crear una oferta turística común que amplíe el acceso a mercados más amplios.

El primero de ellos será incrementar el número de visitantes en base al diseño de un destino sostenible, partiendo de una oferta turística asociada a una motivación específica que atraiga a nuevos turistas. Por otro lado, se buscará generar una afluencia o carga turística sostenible y desestacionalizada para el destino, en base a una propuesta que ofrezca alternativas asociadas a un mayor número de pernoctaciones por visitantes.

Por último, se tratará de impulsar el gasto medio para que el turismo sea una actividad sostenible y sostenida en el tiempo, afrontando el reto que representa la necesidad de incrementar el gasto medio por visitante, que actualmente se encuentra por debajo de 80 euros por turista.