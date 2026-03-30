El sector ganadero pide que se prorrogue la negociación sobre los contratos de la leche y que se garantice su recogida

Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG, en unidad de acción, solicitan a las industrias lácteas que operan en la comunidad, y en particular a las que son más relevantes por marca o por volumen de negocio, que prorroguen 15 días las negociaciones sobre los contratos lácteos que vencen el 31 de marzo.

En un comunicado conjunto, las organizaciones profesionales agrarias aseguran que la negociación sobre los contratos "está siendo muy precipitada", ya que las empresas han esperado a los últimos días para hacer sus ofertas, al margen de que con carácter general las están trasladando a los ganaderos de forma verbal y no por escrito, ofertas que, como subrayan, "vienen a representar bajadas de precio del orden del 14% sobre un precio de referencia actual de 52 céntimos de euro el litro".

Denuncian las organizaciones profesionales agrarias que con "este proceder", y siendo la leche un producto perecedero, las empresas juegan con ventaja en la negociación y pueden imponer todas y cada una de sus condiciones, sin que la Ley de la Cadena Alimentaria surta los efectos para los que fue creada.

"Dejar de recoger leche el día 1 de abril, a quienes no tengan todavía suscritos los contratos se entendería como un chantaje, y convertiría a la Ley en una herramienta a favor de los intereses de la parte industrial", aseguran los representantes de los ganaderos.

Por los motivos expuestos, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG piden prolongar el periodo de negociación hasta, al menos mediados de abril, e instan a las industrias a que hagan sus ofertas por escrito, a que recojan toda la leche mientras se siga negociando, y a que el precio finalmente pactado tenga retroactividad desde el 1 de abril.

Ante la magnitud del problema que se presenta, con caídas de precios de hasta el 14%, también exigen a las administraciones públicas, Estado y Junta de Castilla y León, que se ofrezcan a mediar entre las partes, que vigilen que se cumplen las normas en vigor, en particular la Ley de la Cadena Alimentaria, y que no haya pactos de precios entre los principales operadores.

Las organizaciones agrarias esperan de las industrias lácteas y de la gran distribución "que actúen con amplitud de miras y que antepongan la viabilidad del sector, a medio y largo plazo, frente a medidas cortoplacistas, como es la de hundir los precios en un momento de excedentes puntuales en varios países productores de leche de la Unión Europea".