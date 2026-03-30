Nuevo paso para erradicar el minifundismo en Villalcampo: luz verde al impacto ambiental de la concentración parcelaria

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha dictado la declaración de impacto ambiental del proyecto de la concentración parcelaría de iniciativa privada de la localidad de Villalcampo considerando adecuadamente tramitado el expediente de acuerdo con el procedimiento establecido.

Satisfacción entre los vecinos y propietarios por lo que supone un gran paso adelante con vistas a poder erradicar el minifundismo existente que desde hace ya muchos años es un lastre que hace inviable la práctica agroganadera en el paradisíaco entorno de los Arribes del Duero.

El Ayuntamiento de Villalcampo, cuya corporación municipal preside el alcalde Miguel Ángel Martín Miguel, fue quien, en representación de los propietarios (166 familias lo avalaron con su firma), solicitaba el día 11 de mayo de 2021 la concentración parcelaria de iniciativa privada a la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León.

El estudio técnico previo fue realizado ese mismo año por los ingenieros Elena Calvo Suárez. Jesús Calvo Arribas y Francisco José Martín Holgado, de Proinser: "La concentración parcelaria resultará fundamental para paliar las deficiencias socioeconómicas sentando las bases para frenar la emigración y permitir el asentamiento de población rural, especialmente los jóvenes, y evitar la desertización demográfica a la que se ve abocada, reduciendo la tasa de envejecimiento y favoreciendo la realización de inversiones y la aparición de nuevos empresarios agrarios".

Según los datos procedentes de la Dirección General del Catastro la superficie rústica del término de Villalcampo, perímetro afectado, asciende a 4.952 hectáreas, distribuido en 8.819 parcelas. De ellas, la superficie excluida abarca una superficie aproximada de 307 hectáreas, de las cuales 107 corresponden a la periferia del casco urbano y 199 a la zona afectada por los dos grandes ríos Esla y Duero y al Salto de Villalcampo (presa, terrenos, instalaciones y poblado).

La superficie concentrable ascenderá de esta manera finalmente a 4.654 hectáreas en manos de 670 propietarios con un total de 8.331 minifundios. El objetivo final es erradicar el minifundismo pasando a solamente 2.144 fincas de reemplazo.

La concentración parcelaria de Villalcampo traerá consigo la red de caminos más grande de la provincia de Zamora pues su longitud alcanzaría los 107 kilómetros y 531 metros. De ellos, solo el 17% (18.618 metros) serían de nuevo trazado, de los cuales el 3,4% (3.682 metros), corresponden al camino de circunvalación del núcleo urbano. Lo que se trata es de conexionar entre sí todos los caminos agrícolas sin tener que necesariamente que entrar en el pueblo para ir de unos a otros.

La infraestructura rural, dada la envergadura de la concentración parcelaria, necesitará de un presupuesto base de licitación para su ejecución mediante contrata, de 1.646.560 euros.

Particularidad

Los terrenos de titularidad comunal serán objeto del proceso de concentración, con la particularidad de que se conservará dicha titularidad para la mayoría de los enclaves de marcada importancia, como es el caso de las lagunas, abrevaderos, praderas y terrenos forestales.

Se considera que las actuaciones proyectadas no supondrán afecciones significativas a lo siguiente: Parque Natural Arribes del Duero, Plan de Conservación del Águila Perdicera, Plan de Recuperación de la cigüeña negra, Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica de España y Portugal, terrenos con la condición jurídica de monte, no demaniales, vías pecuarias, lugares de interés geológico, fauna y flora protegida, ni al paisaje, siempre y cuando se apliquen las medidas incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental.

Adaptación

Para el diseño del nuevo parcelario se adoptará como criterio general el de la máxima adaptación de la red de caminos a los trazados en planta ya existentes y a la morfología natural del terreno, sin perjuicio de que tales criterios puedan alterarse puntualmente previo acuerdo con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora. Cuando los elementos a proteger se dispongan a ambos lados de su trazado se respetará el borde más valioso o se propondrá el desvío del camino.

En el proceso de concentración se prestará especial atención a las áreas de cortineo, donde los pies de arbolado se disponen longitudinalmente, procurando unir varias parcelas completas en una sola finca. De modo general se respetarán los cerramientos de piedras (paredes) así como el arbolado ligado a ellos. En el caso de que fuera necesario proceder a la corta o poda de algún ejemplar, será precisos ponerse en contacto con Medio Ambiente. Cualquier desperfecto en dicho patrimonio natural y del paisaje rural deberá ser restaurado en las condiciones originales, sin perjuicio de las sanciones correspondientes.

En todas las acciones a realizar se respetarán las servidumbres legales y en particular la servidumbre de uso público de cinco metros en cada margen. A este respecto se deberá dejar completamente libre de cualquier obra que se vaya a realizar en dichas zonas de servidumbre.

El Margen Bruto Agrario actual de Villalcampo asciende a 683.487 euros. Estamos en un pueblo de tradición agroganadera y el sector más productivo es el vacuno con 176.893 euros y 292 UGM. Le sigue el ovino con 99.783 euros y 316 UGM. Curiosamente en tercer lugar con 97.970 euros y 68 UGM se sitúa la raza autóctona asnal zamorano-leonesa. La apicultura comienza a ser otro sector a tener en cuenta. En aprovechamientos sobresalen con 80.894 euros y 1.495 hectáreas los pastizales, seguido por el viñedo con 63.242 euros y 67 hectáreas.

La concentración parcelaria, al reagrupar los minifundios en fincas de reemplazo y darle viabilidad, permitiría incrementar el Margen Bruto Agrario hasta los 802.185 euros. Ello supondría un incremento medio del 20 % (136.679 euros).

La situación actual de la propiedad rústica en Villalcampo se caracteriza por un excesivo grado de parcelación de la propiedad y por una red de infraestructuras insuficiente para las necesidades que plantea el desarrollo de la actividad agraria. Esta situación ha motivado que paulatinamente se hayan ido retirando de la producción aquellas zonas del término que presentan productividades más bajas y otras, que aun siendo productivas, resulta muy difícil acceder a ellas. Con ello se ha ido perdiendo superficie agrícola útil que ha pasado a engrosar la superficie de matorral.

Esta situación ha motivado a su vez una falta de rentabilidad en las explotaciones, lo que ha producido que cada vez sean menos las personas dedicadas a la producción agraria y cada vez más envejecidas y una cada vez más patente falta de expectativas para la vida económica del pueblo.

La concentración parcelaria de Villalcampo está motivada por "la excesiva dispersión parcelaria y el acusado minifundio, así como la minimización de los perjuicios que el abandono de la actividad agraria genera en la conservación de determinados ecosistemas o la contribución a evitar la degradación ambiental del entorno y la disminución del riesgo de incendios forestales".