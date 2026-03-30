Moraleja de Sayago impulsa el turismo local con tres viviendas para estancias cortas

Moraleja de Sayago habilitará a lo largo de este año 2026 un "área de descanso" ideada para impulsar el turismo local. Dotado con tres viviendas unifamiliares, el proyecto busca ofrecer una alternativa habitacional a aquellas familias interesadas en pasar unos días en la comarca para disfrutar de su patrimonio, oferta deportiva y de ocio o bien para visitar a los familiares residentes en la zona.

Promovido por la Fundación La Paz (perteneciente al sector público y encargada de la gestión de la residencia municipal), el proyecto contempla la construcción de tres casas con dos y tres habitaciones (con baño en suite), baño y un espacio diáfano que integre el salón, el comedor y la cocina. Con una superficie útil de 77,5; 82,4 y 94,4 metros cuadrados respectivamente, incorporan un porche abierto contiguo al salón y un pequeño porche abierto de entre 23 y 35 metros cuadrados. El sistema de climatización se realizará mediante geotermia y las viviendas estarán dotadas de suelo radiante. Adicionalmente, el proyecto incorpora una parcela sobre suelo rústico destinada a zonas de esparcimiento.

"La gente está pidiendo poder teletrabajar desde el pueblo y venir por temporadas". La idea, gestada hace ya un año, busca plantar cara a un mal endémico en la comarca de Sayago, en la provincia y en el medio rural en general como es la falta de oferta de vivienda habitable. Reconoce el alcalde de Moraleja, Ángel Villamor, que aunque "hay casas en venta", raramente "suelen estar acondicionadas y listas para entrar a vivir".

Proyecto de tres viviendas turísticas en Moraleja de Sayago. / Estudio Brualla (Plataforma de Contratación del Estado)

La ejecución de las obras corre a cargo de Construcciones Jonatan Hernández S.L. de Carbellino de Sayago por importe de 488.144,51 euros (impuestos incluidos). El tren de borrascas ha condicionado el calendario inicial –"nuestra idea era haberlas tenido listas para julio", apunta el regidor municipal– cuyo periodo de ejecución es de un año desde la fecha de formalización efectuada el pasado 15 de diciembre de 2025.

El contrato se financiará al 40% por una subvención con fondos europeos gestionados por Aderisa y el resto mediante financiación de una entidad externa y se abonará con cargo al presupuesto de la Fundación La Paz correspondiente a la anualidad 2025-2026.

El modelo está orientado a estancias de corta duración, en línea con la residencia que acoge a 75 usuarios, con familiares procedentes de Valladolid o Barcelona.

El modelo está orientado a estancias de corta duración, en línea con la residencia que acoge a 75 usuarios. Con familiares procedentes de Valladolid o Barcelona, "hay que darles opciones para que se queden a pasar un fin de semana o unos días con sus padres y/o abuelos" y, de paso, fomentar las oportunidades que ofrece el medio rural. El turismo deportivo –incluyendo las temporadas de caza y pesca– es otro potencial polo de atracción de inquilinos que podrán beneficiarse de los servicios ya existentes en el municipio: piscina, pista de pádel cubierta, frontón, pista de futbito, salón cultural, gimnasio o circuito de motocross, entre otros.

"Es una forma de darle vida a los pueblos" y, de paso, de impulsar su economía como otra de las patas que vertebran este proyecto. Con 35 personas contratadas en el municipio (incluyendo a las temporales durante el periodo de apertura de la piscina de verano), la puesta en funcionamiento de estas viviendas turísticas permitiría incorporar por el momento a otros dos o tres trabajadores. Y es que la memoria del proyecto contempla la segregación de la parcela situada en suelo urbano que se reserva para "futuros proyectos".

Proyectos que, en definitiva, tratan de plantar cara a la despoblación, no sin dificultades. Uno de los mayores lamentos es la burocracia cuando "los pueblos no tienen tanto tiempo para esperar porque se mueren". Recuerda Villamor el ya consolidado modelo de atención residencial implementado en Moraleja hace más de dos décadas que ha contribuido a fijar población gracias al empleo: "Tuvimos suerte porque empezamos pronto y si algo tiene este pueblo es trabajo".

De hecho, y aunque de forma tímida, el municipio continúa creciendo. Solo en el año 2024, Moraleja de Sayago sumó dos nuevos habitantes con los que saltaba la barrera de los 300 vecinos (en concreto, 301) según el último informe Nomenclator publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En los últimos 15 años, la población de Moraleja se ha incrementado un 9%, recuperándose así de sus peores datos en este siglo XX en los que llegó a bajar hasta los 244 censados.

A día de hoy, al colegio, con 13 alumnos matriculados, se suma el listado de titulares únicos de explotaciones agrícolas y ganaderas –un total de 31–, contribuyendo a un futuro algo más esperanzador en un momento en el que "no es poco que los pueblos nos vayamos manteniendo".