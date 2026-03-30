Miranda do Douro acoge del 2 al 4 de abril la Feria de la Bolha Dulce y Productos de la Tierra

Miranda do Douro celebrará los días 2, 3 y 4 de abril en el “Jardín de los Frailes Trinos” la Feria de la Bolha Dulce y Productos de la Tierra con un amplio y variado programa de actividades que, organizado por el Concelho Mirandés que preside la alcaldesa Helena Barril, busca y a buen seguro conseguirá atraer la participación de miles de visitantes llegados desde toda la provincia de Zamora y desde la región de Tras os Montes y Alto Douro.

La apertura tendrá lugar el día 2 de abril, Jueves Santo, a las 10 de la mañana (siempre horario portugués, una hora más en España), y a las 11 horas tendrá lugar la ceremonia de inauguración de la Feria de Productos de la Tierra, con la actuación de la Banda Filarmónica de Mirandesa. Para las 11.30 horas visita a los expositores y a las 14 sesión informativa sobre la certificación de los productos regionales “Sabores de Miranda”. La Biblioteca Municipal abre a las 14.30 horas la exposición “La tradición une pueblos” de Catarina Ribeiro.

Comienza el tardeo a las 15 horas con la actuación del grupo de Pauliteiras y Pauliteiros del Agrupamiento de Escuelas de Miranda do Douro. Una hora después llegará la Tuna de la Universidad Senior de Miranda do Douro. Turno a las 17 horas para los Pauliteiras de Miranda de Malhadas. Media hora después degustación con el chef Antonio do Rosario.

A las 21 horas misa vespertina de la Ultima Cena del Señor en la Iglesia de la Misericordia con vigilia y exposición del Santísimo Sacramento. Folclore a las 21.45 horas con los gaiteros “Os Rebenta a Gaita” y a las 22.30 horas concierto del grupo “Os Vizinhos”.

La apertura tiene lugar todos los días a las 10 de la mañana. El día 3 de abril (Viernes Santo) a las 14 horas actuación del grupo de Pauliteiras de Miranda ARJM y una hora después lo harán las Pauliteiras de Miranda de Sendim. La demostración gastronómica “La Bolha Dulce Mirandesa” a las 16.30 horas correrá a cargo del chef Joao França.

Bolha Dolce Mirandesa. / Ch. S.

Continua el tardeo con los Pauliteiros de Miranda: a las 17 horas actuaran los de Fonte Aldeia, a las 18 las pauliteiras de Sendim y a las 19 los de Póvoa. Se cierra la feria a las 22 horas. A las 21 horas escenificación del Vía Crucis con la procesión del Santo Entierro. La Biblioteca Municipal acogerá a las 11, 14 y 16 horas narraciones orales con Vitor Fernandes.

Día intenso el 4 de abril (Sábado Santo) con la reapertura de la feria y animación mañanera con los Pauliteiros de Miranda: a las 11 los de Sao Martinho de Angueira y a las 13 con los de Frauga. A las 15 horas la Biblioteca Municipal acogerá la presentación del libro “Morte nas Caves” de Lourenço Seruya. Regresan los Pauliteiros de Miranda para el tardeo: a las 16 los de Caramonico y a las 16 los de Mirandanças.

Tercera demostración gastronómica “O Canhono Mirandés” con el Chef Marcelo Días. Los Pauliteiros de Miranda de Duas Igrejas actuarán a las 17.30 y a las 21.30 recital de “Los Madrugadores” Para cerrar la Feria de la Bolha Dulce y Productos Mirandeses a las 22.30 concierto del cantante Luis Trigacheiro.

La alcaldesa Helena Barril hace un llamamiento directo a cruzar la frontera estos días: "Queremos que Miranda sea, una vez más, el punto de encuentro

La Presidenta de la Cámara Municipal de Miranda do Douro, Helena Barril, destaca la importancia histórica y emocional que tiene la presencia de los vecinos españoles en este certamen. "Para nosotros, los zamoranos no son solo visitantes; son nuestros vecinos y hermanos de La Raya con quienes compartimos una identidad común. Su presencia en la Feria de la Bolha Doce es fundamental, ya que este evento no solo promociona nuestros productos, sino que refuerza los lazos transfronterizos que nos unen desde hace siglos"

La alcaldesa hace un llamamiento directo a cruzar la frontera estos días: "Queremos que Miranda sea, una vez más, el punto de encuentro. Invitamos a todos los zamoranos a que nos visiten, que prueben nuestra Bolha Doce, que disfruten de nuestra hospitalidad y que vivan con nosotros esta explosión de sabor y cultura que define al Planalto Mirandés".

Aunque la Bola Doce es la reina, la feria ofrece una amplia variedad de productos endógenos. Los asistentes encontrarán artesanía, licores, vinos, frutos secos, embutidos y quesos, presentados por decenas de expositores locales: una cita con uno de los eventos más emblematicos de Miranda do Douro que une gastronomía, artesanía y música en el corazón del Planalto Mirandés.

La Bolha Dulce compuesta por finas capas de masa intercaladas con azúcar y canela, es el auténtico símbolo gastronómico de la comarca, especialmente durante la época de Pascua. Su aroma y sabor atraen cada año a cientos de visitantes que cruzan la frontera desde España para degustar este icono de la identidad cultural portuguesa.

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Con una combinación de tradición, sabor y hospitalidad, Miranda do Douro se posiciona como el destino ideal para una escapada durante esta Semana Santa. Una cita obligada para los amantes de las tradiciones y la gastronmia que, procedentes de la provincia de Zamora y de la región de Tras os Montes Alto Douro, se encontarán el escaparate perfecto de la tradición.los saberes y los sabores del 2 al 4 de abril en el Jardín de los Frailes Trinos.