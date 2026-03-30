De "Mir Hándul" a la ciudad de la reina santa

Miranda do Douro es la ciudad de Portugal más visitada a lo largo de los 365 días del año por los zamoranos y muy en concreto por los alistanos y sayagueses aprovechando que el concelho mirandés limita con las comarcas de Aliste y de Sayago. Cualquier día, ocasión o estación son buenas para acararse a conocer y disfrutar de la morada del Niño Jesús de la Cartolinha.

Buscando los orígenes de Miranda do Douro, a tenor de los hallazgos arqueológicos deberíamos retroceder en el tiempo a su primera población en la Edad de Bronce. Allá por el año 716 después de Cristo las tribus visigodas fueron derrotadas por los moros, que tras ocupar parte del territorio fronterizo con Aliste y Sayago al que pusieron el nombre de Mir Hándul.

Don Dinís, el “Rey Labrador”, desposado por poderes con la princesa Isabel de Aragón (a su muerte Santa Isabel de Portugal), nieta de Jaime I “El Conquistador”, fueron quienes fundaron la Miranda do Douro actual el 18 de diciembre de 1286, quienes varios años después, el 12 de septiembre de 1297, firmaron el “Tratado de Alcañices” con Fernando IV de Castilla. Aunque nacía como aldea inmediatamente era ascendida a Villa como feudo de la Corona de Portugal.

Llegados a Miranda do Douro una de las citas obligadas de visita es la Concatedral como uno de los principales elementos del patrimonio material e inmaterial a nivel religioso, social, humano y arquitectónico de la diócesis de Miranda-Braganza. Una joya cuyas obras comenzaron el día 24 de mayo de 1552 y la coronación del altar tenía lugar en 1586. La obra implicó tener que destruir la antigua iglesia de Santa María templo gótico levantado durante el reinado del rey Don Dinís.

Miguel de Arruda y Gonzalo Torralba fueron los autores de un proyecto para cuya ejecución material se elegía a Francisco Velasques. Gregorio Fernández, un maestro natural de Galicia residente en Valladolid, fue en el siglo XVII el autor del retablo mayor en lo que sería un conjunto escultórico dedicado a Santa María la Mayor.

Una de las bondades por las que es conocida la Catedral de Miranda do Douro es por albergar en su seno a una de las imágenes religiosas con más veneradas y con más devoción en Portugal: Menino Jesús de la Cartolinha, del siglo XVII, que se encuentra en un oratorio de madera dorada barroca a donde acuden los devotos a ofrecer sus ofrendas y rezos.

La actual Diócesis de Braganza-Miranda es, con una superficie geográfica de 6.599 kilómetros, la cuarta más grande del vecino país de Portugal, con cuatro Arciprestazgos que se dividen en 18 Unidades Pastorales que aglutinan a su vez a 321 parroquias con alrededor de 122.804 feligreses. Desde el 19 de mayo de 2023 su Obispo es Nuno Manuel dos Santos Almeida. Es sufragánea de la Archidiócesis de Braga, a la que también perteneció Aliste.

El concelho de Miranda do Douro, perteneciente a su vez al Distrito de Braganza, en la Región Norte de Portugal, abarca un territorio con una superficie geográfica de 488,36 kilómetros cuadrados y está subdividido en 13 freguesías de la cuales cuatro limitan con Aliste: Ifanes y Paradela (Brandilanes y Castro), Constantim y Cicouro ( Moveros y Ceadea) y Sao Martinho de Angueira (Vivinera y Alcañices.

Existen hasta cuatro vías de acceso que comunican Aliste con Miranda do Douro, todas ellas partiendo de la Nacional 122: Castro a Paradela, Brandilanes a Ifanes, Ceadea a Constantim por Moveros y “Tres Marras” desde Alcañices por la Sierra Bruñosinos. La más transitada es la que pasa por el “Alto de la Luz” pues es la utilizada por los mirandeses para entrar en España y luego desplazarse por la Nacional 122 y la Autopista Trasmontana (A4) hasta Braganza.n