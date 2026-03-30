Aprendiendo a cuidar castaños en Aliste: una iniciativa para fomentar el cuidado de estos árboles
Las jornadas sobre castañicultura se han celebrado este sábado en la comarca zamorana
La actividad, que se ha celebrado dentro del programa de la Mesa del Castaño, que nace con el interés de poner en valor este árbol, preservar y mejorar las condiciones de las masas de castaños de la provincia.
En este contexto, este sábado 28 de marzo se llevaron a cabo las jornadas dedicadas a esta materia en Aliste, en un espacio en el que se implicó a todos los agentes del sector de la castaña.
Esta iniciativa de la Diputación de Zamora lleva en activo desde 2020, y desde el año 2023 se han celebrado jornadas formativas anuales para impulsar la castañicultura.
En las jornadas del pasado sábado han participado 35 cultivadores de la comarca de Aliste, pero también técnicos especializados en la materia que han compartido tanto sus conocimientos sobre el tema como experiencias propias que ayudan a impulsar el cultivo de este árbol y, sobre todo, este fruto tan especial.
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