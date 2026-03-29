Villardeciervos "jubila" a su pollino en la bendición de palmas

La plaza Mayor de Villardeciervos se convertía este Domingo de Ramos en la plaza del laurel, el olivo y el romero para recibir la bendición del sacerdote Vladimir Grigoriev.

El párroco señalaba esta tradición y el regreso al pueblo en estas fechas señaladas de la Semana Santa de la población estacional que anima las calles y actos aprovechando el descanso que brinda el calendario laboral y escolar.

En el día que se conmemora el triunfal recibimiento de Jesús a su entrada a la ciudad de Jesuralén, el protagonismo deja poco a la imaginación. Ataviados de punta en blanco con ramas de olivo y palmas trenzadas en mano, los niños participaron activamente en la bendición y procesión.

Aunque tradicionalmente esta procesión se hace con el sacerdote a lomos del burro, esta vez la edad del pollino le impidió ser pieza central para conmemorar la entrada de Jesús en Jerusalén.