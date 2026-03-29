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Villardeciervos "jubila" a su pollino en la bendición de palmas

Aunque tradicionalmente esta procesión se hace con el sacerdote a lomos del burro, esta vez la, edad del pollino le impidió ser pieza central

Ramas de olivo por doquier en la bendición de Villardeciervos

Ramas de olivo por doquier en la bendición de Villardeciervos

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Ramas de olivo por doquier en la bendición de Villardeciervos / Araceli Saavedra

Araceli Saavedra

Villardeciervos

La plaza Mayor de Villardeciervos se convertía este Domingo de Ramos en la plaza del laurel, el olivo y el romero para recibir la bendición del sacerdote Vladimir Grigoriev.

El párroco señalaba esta tradición y el regreso al pueblo en estas fechas señaladas de la Semana Santa de la población estacional que anima las calles y actos aprovechando el descanso que brinda el calendario laboral y escolar.

En el día que se conmemora el triunfal recibimiento de Jesús a su entrada a la ciudad de Jesuralén, el protagonismo deja poco a la imaginación. Ataviados de punta en blanco con ramas de olivo y palmas trenzadas en mano, los niños participaron activamente en la bendición y procesión.

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Aunque tradicionalmente esta procesión se hace con el sacerdote a lomos del burro, esta vez la edad del pollino le impidió ser pieza central para conmemorar la entrada de Jesús en Jerusalén.

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