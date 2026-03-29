Villaralbo se prepara para una entrada triunfal a todo color: así avanza el paso de La Borriquita para 2028

Jesús montado sobre la burra cobra color y cambia de manos por unas más acordes a las ampliadas figuras que procesionarán por primera vez en el Domingo de Ramos de Villaralbo en 2028. Un proceso esculpido al detalle por los alumnos de la Escuela de Arte y con el que la imagen del paso de la Borriquita comienza a asemejarse a un original que afronta sus últimos años procesionando por las calles del municipio.

El de este curso es un trabajo minucioso, esculpido a base de paciencia y ojo en la mezcla de colores que ya dominan en dos de las cuatro figuras que componen el grupo escultórico. También en la corrección de las desproporciones fruto de la ampliación de un paso cuyas dimensiones iniciales apenas superan los 60 centímetros de alto. Ha sido el caso, por ejemplo, de las manos del nuevo Jesús cuyas medidas "eran irrisorias".

Explica Juan Manuel Bragado, presidente de la Cofradía de Jesús en su Entrada en Jerusalén y Triunfal de Resurrección, que el gesto "tampoco procedía" al representar al hijo de Dios sosteniendo una palma, una representación "habitual en muchos sitios", aunque no muy fiel al ser la multitud quien lo recibía agitando también ramas de olivo. En su lugar, se ha apostado por una posición más natural con la mano posada sobre una de sus piernas.

El avance es lento, pero constante y sobre todo motivador para los alumnos del segundo año del ciclo formativo de grado superior en Técnicas Escultóricas en Madera. Las manos de 16 aprendices han dado forma desde el pasado curso 2024/2025 a los detalles de unas esculturas que llegaron desbastadas del taller de modelado 3D de Sevilla, al que se le realizó el encargo como primer e imprescindible paso para incorporar un paso asequible al presupuesto de la cofradía y de la Pasión villaralbina.

Varios de los alumnos encargados de dar forma al proyecto. / José Luis Fernández

La textura del pelaje del pollino ya se aprecia bajo la primera capa de pintura acrílica y tanto el Jesús como el hebreo ya lucen una barba más definida, sin rastro alguno de las anotaciones a boli practicadas tras la llegada y estudio de las figuras al taller de aprendizaje. El remate final se centra ahora en el retallado de las manos y rostros, con una mayor intervención por parte del maestro de talla en madera, José Antonio Pérez.

La meticulosidad y la paciencia priman por encima del calendario acordado entre el centro y la cofradía, que dispondrá de las dos primeras figuras rematadas en el mes de junio. Con la llegada del próximo curso, será el momento ponerse con la figura del segundo hebreo y de la mujer, recientemente llegada del taller sevillano. Por delante aún queda añadir la segunda mano de óleo incorporando veladuras y las terminaciones.

La motivación de este convenio de formación es doble: para la cofradía supone ejecutar un proyecto económicamente inviable de haberlo confiado íntegramente a un tallista, mientras que para la escuela y los alumnos de restauración es "útil y mucho más motivador y grato". Por las manos de esta asignatura ya han pasado otros proyectos similares como la restauración del San Esteban de Toro promovido por la Fundación González Allende.

El interés por la evolución del grupo escultórico, lejos de ceñirse al entorno de la junta directiva de la cofradía, se mantiene entre los alumnos egresados. "Realmente nuestros alumnos no dejan de ser familia. Se convierten en compañeros de profesión, colegas que te siguen llamando y consultando". Asegura en este sentido José Antonio Pérez que lo que tiene la Escuela de Arte es que "el que viene ya no se va nunca".

Es el caso de Anselmo Esteban que, en las entrañas del centro, aparca su etiqueta de artista para convertirse en un aprendiz más. Su experiencia con el pincel, unido a su conocimiento en las mezclas de colores, los comparte con unos compañeros que asisten atentos a cada una de sus lecciones de policromía. "Ahora estamos con la primera capa de acrílico". Explica que en las primeras manos "hay que subir un poco los tonos" con el objetivo de ocultar las vetas de la madera y el yeso y que servirán de base a un óleo con matices y colores ya "más reales y similares al paso original" de Villaralbo.

El último proyecto que verá la luz será la mesa procesional, encargo confiado también del maestro José Antonio Pérez y que ya avanza en su fase de diseño respetando la ornamentación vegetal del modelo original. Un salto de altura que obligará desde 2028 a calcular la entrada y salida del paso del templo parroquial al contar con unas dimensiones ya "muy ajustadas" a la puerta.