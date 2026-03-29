Scouts de Las Rozas participan en la bendición de ramos de Alcañices

La villa de Alcañices abría la Semana Santa de 2026 con la celebración del Domingo de Ramos en la iglesia parroquial de Nuestra Señora la Virgen de la Asunción con la participación de numerosos vecinos emigrantes en unos actos religiosos oficiados por el cura Pedro Sarcia González.

Participaron tanto en la procesión como en la misa ocho chicos y chicas llegados desde la población de Las Rozas en Madrid, pertenecientes al grupo scout La Merced, como voluntarios, para ayudar a los vecinos en lo que necesiten. Se trata de un Grupo Scout de MSM Madrid creado para dar oportunidad a los niños y a los jóvenes de Las Rozas a disfrutar del entusiasmo, el juego, la aventura y la naturaleza en equipo.

La Semana Santa de Alcañices ya tiene programa oficial de actos. En Miércoles Santo la iglesia de la Virgen de la Asunción acogerá a las 10 de la noche la misa y la procesión del Silencio donde se procesionará con las capas pardas alistanas de honras y respeto, manto o toquilla. Al finalizar habrá degustación de sopas de ajo.

En Jueves Santo el Santuario Mariano Diocesano de Peregrinación de Nuestra Señora la Virgen de la Salud (Patrona de Aliste) acogerá a las 16.30 horas la misa de la Cena del Señor y la procesión de la Vera Cruz.

En Viernes Santo a las 16.30 horas tendrán lugar los Santos Oficios en el templo de la Virgen de la Salud con el Descendimiento y la procesión del Santo Entierro. Por la noche, a las 23 horas, cita en la iglesia de la Virgen de la Asunción con la procesión de la Virgen Dolorosa.

Finalmente, el Domingo de Pascua de Resurrección a las 13 horas tendrá lugar la misa y la procesión en la iglesia de la Virgen de la Asunción con el tradicional encuentro en la Plaza Mayor.

Muchos pueblos y pocos curas

El Domingo de Ramos es uno de los días más importantes para los pueblos alistanos, todos quieren tener su celebración y fue una jornada muy atareada para los curas alistanos. Valga como ejemplo el de Teo Nieto Vicente que oficiaba ayer misas y procesiones en seis pueblos diferentes: comenzaba a las 10 de la mañana en San Cristóbal, para seguir luego por La Torre, Palazuelo de las Cuevas, San Vicente de la Cabeza y Cabañas para terminar a las 19 horas en Campogrande.

José Alberto Sutil comenzaba a las 10.30 en Valer y seguía luego por Domez de Alba, Bercianos y Puercas. Sor Avelina se encargaba de Mellanes, Rabanales, San Juan del Rebollar y Tolila. Principius se encargaba de Trabazos, Nuez y Moldones, mientras Pedro García González lo hacía en Alcorcillo, Matellanes y Alcañices. Los más madrugadores fueron Flores y Fradellos que adelantaron la misa y la procesión de Ramos al sábado por la tarde.

El equipo de Acción Pastoral que dirige Teo Nieto Vicente tiene a su cargo alrededor de cuarenta pueblos, por lo cual las Vigilias Pascuales de Sábado Santo se celebran en las parroquias de San Víctor Braccarense de San Vitero, San Bartolomé de Puercas, San Salvador de Rabanales, Virgen de la Asunción de Palazuelo de las Cuevas, San Esteban Protomártir de Viñas y Santo Domingo de Guzmán de Vivinera.