La combustión de restos de hollín provocan un incendio en una vivienda de Valparaíso

La combustión de depósitos de residuos (hollín) acumulados en la chimenea de una vivienda han originado un incendio en la localidad de Valparaíso. El aviso, recibido a las 12:54 horas, logró ser controlado sin tener que lamentar daños personales.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del consorcio provincial de la Zona Norte con base en Rionegro del Puente. Una vez personados en la calle Fuente Pozo a la altura del número 27, los bomberos pudieron comprobar que el origen del fuego se encontraba y limitaba a la chimenea del inmueble, procediendo a las labores de extinción.