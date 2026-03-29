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Recibimiento con honores a una Borriquita de reducidas dimensiones en Villaralbo

El grupo escultórico de apenas 60 centímetros salía por antepenúltima vez en un Domingo de Ramos a la espera de que le releve el ampliado paso de 1,65 metros de altura

La Borriquita de Villaralbo sale en el Domingo de Ramos.

La Borriquita de Villaralbo sale en el Domingo de Ramos. / Isidoro Zamorano

E. V.

Villaralbo

Multitudinario recibimiento a un Jesús de apenas 60 centímetros. Villaralbo festeja uno de sus días grandes de la Semana Santa local con la llegada del Domingo de Ramos. Con 125 hermanos, el entorno de la iglesia parroquial mostraba el tradicional despliegue de cofrades ataviados con sus túnicas de raso blanco y caperuz y manguitos rojos.

Junto a ellos, los más pequeños, comparten colorimetría apostando por gorros de hebreos o bien, estrenando traje en un desfile único por su itinerario variable (cuenta con hasta tres recorridos diferentes), así como por su acompañamiento musical, en el que ya es tradición desde hace años, asiste la banda de música Maestro Nacor Blanco de Zamora.

Todas las miradas se posan en el paso de reducidas dimensiones. El pequeño grupo escultórico salía por penúltima vez a la luz de un envidiable día de sol a la espera de que en la Semana Santa de 2028 le releve el Jesús en su Entrada en Jerusalén, encargo que aumenta la escala del original hasta contar con unas imágenes de entre 1,4 y 1,65 metros de altura.

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La Borriquita de Villaralbo sale en el Domingo de Ramos.

La Borriquita de Villaralbo sale en el Domingo de Ramos. / Isidoro Zamorano

Con todo y pese a lo pequeño de este grupo escultórico, inicialmente donado por dos hermanos en 2011 y que se completó con la incorporación de tres figuras de hebreos, la devoción a este paso es tal que supone la cofradía más numerosa de la Semana Santa villaralbina.

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