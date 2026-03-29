Recibimiento con honores a una Borriquita de reducidas dimensiones en Villaralbo
El grupo escultórico de apenas 60 centímetros salía por antepenúltima vez en un Domingo de Ramos a la espera de que le releve el ampliado paso de 1,65 metros de altura
E. V.
Multitudinario recibimiento a un Jesús de apenas 60 centímetros. Villaralbo festeja uno de sus días grandes de la Semana Santa local con la llegada del Domingo de Ramos. Con 125 hermanos, el entorno de la iglesia parroquial mostraba el tradicional despliegue de cofrades ataviados con sus túnicas de raso blanco y caperuz y manguitos rojos.
Junto a ellos, los más pequeños, comparten colorimetría apostando por gorros de hebreos o bien, estrenando traje en un desfile único por su itinerario variable (cuenta con hasta tres recorridos diferentes), así como por su acompañamiento musical, en el que ya es tradición desde hace años, asiste la banda de música Maestro Nacor Blanco de Zamora.
Todas las miradas se posan en el paso de reducidas dimensiones. El pequeño grupo escultórico salía por penúltima vez a la luz de un envidiable día de sol a la espera de que en la Semana Santa de 2028 le releve el Jesús en su Entrada en Jerusalén, encargo que aumenta la escala del original hasta contar con unas imágenes de entre 1,4 y 1,65 metros de altura.
Con todo y pese a lo pequeño de este grupo escultórico, inicialmente donado por dos hermanos en 2011 y que se completó con la incorporación de tres figuras de hebreos, la devoción a este paso es tal que supone la cofradía más numerosa de la Semana Santa villaralbina.
- Los ganaderos zamoranos reciben las primeras ofertas a la baja en el precio de la leche: hasta 7 céntimos menos
- DIRECTO | Zamora CF - Pontevedra CF: sigue el partido con nosotros
- Procesión del Espíritu Santo de Zamora: el nuevo comienzo, un acierto
- Susanna Griso disfruta de la Semana Santa de Zamora
- Renfe lo ha vuelto a hacer en Zamora: Ahora no se puede volver de Sanabria en horario laboral
- Hora y recorrido de la procesión de Jesús Luz y Vida de la Semana Santa de Zamora 2026
- La suerte sonríe a Zamora: El primer premio de la Lotería Nacional cae en Los Bloques
- Un paso más para liberar la muralla en la Ronda de Santa Ana de Zamora