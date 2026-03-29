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Un vehículo quemado provoca un incendio en Pedrazales

Los bomberos extinguen el incendio en el vehículo

Los bomberos extinguen el incendio en el vehículo / Cedida

Oliva Conde

A las 15.50 de la tarde de hoy, 29 de marzo, se producía un incendio en un vehículo en la localidad de Pedrazales, dentro del término municipal de Galende, en Sanabria. El incendio provocó la quema de terreno forestal cercano, alertando por el peligro de propagación al monte colindante, pero se resolvió sin causar daños a mayores del vehículo implicado y la zona más próxima al lugar.

Extinción del incendio en un vehículo en Pedrazales

Extinción del incendio en un vehículo en Pedrazales / Cedida

La alerta se recibía a las 15.50 de la tarde, cuando un vehículo tipo todoterreno se incendiaba y las llamas alcanzaban la zona forestal cercana.

Extinción del incendio en un vehículo en Pedrazales

Extinción del incendio en un vehículo en Pedrazales / Cedida

Hasta Pedrazales se desplazaron los bomberos del parque de Rionegro del Puente, la Guardia Civil y Guardia Civil de Tráfico, agentes de Medio Ambiente y un helicóptero para controlar la situación en el lugar del suceso y garantizar la seguridad en la zona con la mayor rapidez.

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El incidente se resolvió rápido y sin daños reseñables, a mayores del vehículo afectado.

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