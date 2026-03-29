Domingo de bendiciones en la provincia de Zamora

La provincia de Zamora se engalanaba en un día de recibimiento triunfal entre palmas y, sobre todo, ramas de olivo. En Villalpando y Villaralbo, los niños se vestían de hebreos custodiando a la querida Borriquita en un recorrido que rememora la llegada de Jesús de Nazaret a Jerusalén, eso sí, en la localidad de la Tierra del Vino representado por su grupo escultórico en miniatura de apenas 60 centímetros. Los trajes de raso rojo y blanco dominaron también en El Perdigón.

Las bendiciones fueron numerosas en Manganeses de la Lampreana y en un Villardeciervos que concedió un descanso este año a su pollino, aquejado de la edad. Ausencia destacada en una localidad en la que la tradición es completar la procesión con el párroco montado sobre su lomo. Como multitudinaria fue también la bendición de palmas y ramos en Moraleja del Vino, una vez más con los niños interpretando el papel de los hebreos con túnicas blancas. O en Alcañices, donde los actos contaron con la presencia de un grupo de ocho scouts de Las Rozas de Madrid.

En Fermoselle, la ausencia de la imagen de la Borriquita no es óbice a la hora de mantener la tradición cristiana de bendecir los ramos a las puertas de la iglesia de Santa Colomba para dar paso a la posterior procesión amenizada por los tamborileros.