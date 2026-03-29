Dos ciervos sorprenden con un tranquilo paseo matutino por Puebla de Sanabria

La rutina matinal de los vecinos de Puebla de Sanabria se vio alterada por una escena tan insólita como fascinante. Dos ciervos fueron captados en video mientras paseaban tranquilamente por una de las calles del casco urbano, avanzando con paso relajado sobre el empedrado y sin mostrar signos de nerviosismo.

Las imágenes, grabadas desde una vivienda cercana, muestran a los animales desplazándose con total naturalidad por la vía, en una estampa que mezcla lo cotidiano con lo salvaje. A su paso, no se observa presencia de personas, lo que pudo favorecer la calma con la que los ciervos recorrieron la zona.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la ausencia de cuernos en ambos ejemplares. Este detalle sugiere que podrían tratarse de hembras, ya que estas no desarrollan astas, o bien de individuos jóvenes que aún no han alcanzado la madurez suficiente para que les crezcan.

Un encuentro cada vez menos raro

Aunque la escena ha sorprendido a muchos, lo cierto es que este tipo de avistamientos no es completamente inusual en localidades cercanas a entornos naturales. Puebla de Sanabria se encuentra en las inmediaciones de espacios de gran valor ecológico, como el Parque Natural del Lago de Sanabria, donde habita una variada fauna salvaje.

En los últimos años, la presencia de animales en núcleos urbanos ha aumentado, en parte debido a la expansión de estos hacia zonas habitadas en busca de alimento o tranquilidad. La menor actividad humana en determinadas franjas del día, como las primeras horas de la mañana, también favorece este tipo de incursiones.

Los ciervos, animales esquivos por naturaleza, suelen evitar el contacto con las personas, por lo que su comportamiento relajado en este caso ha resultado especialmente llamativo. La escena, lejos de generar alarma, ha sido recibida con asombro y admiración por quienes han podido verla.

Este peculiar paseo matutino deja una imagen que resume la estrecha relación entre el entorno natural y la vida diaria en esta localidad zamorana, donde no es raro que la fauna salvaje se convierta, por unos minutos, en protagonista inesperada.