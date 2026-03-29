"Camino de los Arribes": la nueva ruta que invita a descubrir la riqueza del entorno de Fariza

Más de un centenar de personas participaron en la primera edición de la marcha «Camino de los Arribes», organizada por la asociación cultural Virgen del Castillo de Fariza de Sayago, con la intención de crear comunidad y de dinamizar el medio rural.

La marcha se desarrolló en un ambiente distendido y de convivencia y la elevada participación, como destacó la asociación cultural, permitió constatar el creciente interés por «iniciativas vinculadas al territorio y a la puesta en valor de nuestros recursos culturales y paisajísticos».

En este sentido, resaltó que la marcha «Caminos de los Arribes» fue concebida para aunar en una misma actividad la naturaleza, el patrimonio, la convivencia y el conocimiento del entorno, y que la respuesta de los más de cien participantes que «no pudo ser más positiva».

Además, destacó que la iniciativa reunió a vecinos, amigos y otras personas que se desplazaron a Fariza para disfrutar de una experiencia especial y muy participativa.

Durante la jornada, los asistentes completaron la ruta por los molinos, uno de los recorridos más representativos del entorno natural de Fariza de Sayago, que también les permitió adentrarse en un paisaje singular y con un indudable atractivo.

A lo largo del recorrido por la citada ruta, los participantes también pudieron apreciar el valor natural y patrimonial que atesoran los Arribes del Duero. La marcha, que se desarrolló a un ritmo accesible para todos los participantes, prosiguió hasta el mirador de «Las Barrancas», considerado uno de los enclaves más emblemáticos del municipio, desde el que los participantes pudieron admirar el paisaje y una de las panorámicas más bellas del entorno de Fariza de Sayago.

Durante la jornada, los asistentes también pudieron visitar la casa del ermitaño y la ermita de la Vega, dos lugares íntimamente ligados a la identidad de la localidad sayaguesa y muy queridos por sus vecinos.

En el programa de la marcha, la asociación cultural también incluyó otros contenidos divulgativos relacionados con el entorno, con el objetivo de que los participantes pudieran disfrutar de una actividad lúdica al aire libre y de otras actividades dirigidas a ampliar su formación y a su sensibilización sobre el valor del patrimonio natural y cultural que atesoran pueblos como Fariza, enclavados en los Arribes del Duero.

Comida de hermandad

Una vez concluida la marcha, los participantes repusieron fuerzas con una comida de convivencia a base de arroz a la zamorana, durante la que también intercambiaron impresiones sobre la experiencia, lo que contribuyó a reforzar los lazos de hermandad en un ambiente cercano y festivo.

Ante la gran acogida de la primera edición de la iniciativa, la asociación cultural ha agradecido públicamente a todos los participantes su implicación en la actividad, así como la colaboración de las personas que hicieron posible su desarrollo. No obstante, de manera especial, destacó el apoyo del Ayuntamiento y de miembros de Cruz Roja que, en todo momento, velaron por la seguridad de los asistentes.

La elevada participación en la primera edición de la marcha «Camino de los Arribes» supone una inyección muy importante para la asociación cultural, que seguirá trabajando para poner en marcha propuestas similares, con la intención de dinamizar el pueblo, reforzar los vínculos entre sus vecinos y dar a conocer el extraordinario valor del entorno natural y del patrimonio que se conserva en Fariza de Sayago.