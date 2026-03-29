Bercianos abre con sus ramos de laurel y romero el camino hacia su peculiar Pasión de Cristo

Bercianos de Aliste abría el Domingo de Ramos las procesiones de su histórica Semana Santa declarada Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León desde 2012 y Bien de Interés Cultural desde 2014. Una sencilla y a la vez sobrecogedora manera de ver y vivir la Pasión de Cristo con hasta cinco desfiles procesionales por la Hermandad Penitencial del Santo Entierro.

Como manda la tradición, cuyos orígenes se pierden en el siglo XVI, el mayordomo de la parroquia Santiago Rivas Garrido fue el encargado de ir ofreciendo los ramos de laurel a los feligreses, hombres y mujeres, niños, jóvenes y mayores, según iban llegando al “Sagrao” de la iglesia de San Mamés, convertida la plaza de la Pasión en el lugar ideal para rememorar la entrada de Jesús, el de Nazareth, en Bercianos, como si fuera el Jerusalén de los tiempos de Caifás.

José Alberto Sutil Lorenzo, capellán de la cofradía, fue el encargado de oficiar una misa y una procesión, procesionando junto al presidente del Santo Entierro Juan Lorenzo Blanco y al alcalde Juan Pablo Lorenzo como máximas autoridades de Bercianos. La procesión más corta de todas, alrededor de la iglesia, pero no por ello la menos importante, pues con ella se abre el camino entre olores a romero y laurel hacia la Pasión de Cristo.

En Bercianos cada cofrade ocupa los cargos en tres ciclos diferentes, antes en periodo de un año (de San Pedro a San Pedro (29 de junio), ahora de seis meses. El primero el cofrade entra como "abad de la cera", cargo que ahora ocupa Eugenio González Pérez, el segundo pasa a ser el mayordomo de la iglesia: en esta ocasión Santiago Rivas Garrido (el hijo del tío Matías) y Jesusa Álvarez Mata. Finalmente, se pasa a representar el cargo más importante como "juez de la cofradía" que en esta Semana Santa ostenta Pedro González del Río, el hijo del inolvidable Agustín.

Programa de Actos de la "Pasión de un Pueblo"

La Semana Santa propiamente dicha echó a andar con el Domingo de Ramos. Aún quedarán por delante cuatro procesiones declaradas Bien de Interés Cultural. El Martes Santo a las 19 horas tendrá lugar la celebración de la penitencia. La familia del mayordomo de la iglesia montará el monumento para el Santísimo el Miércoles Santo.

En Jueves Santo a las 16.30 horas, eucaristía de la Cena del Señor y procesión de La Carrera donde los cofrades irán ataviados con la capa parda alistana de honras y respeto. Al finalizar, cabildo del Santo Entierro en la sacristía y acto seguido en el “Sagrado” (puerta de la Iglesia) tendrá lugar el juramento de entrada de los nuevos cofrades.

En Viernes Santo por la mañana, a las 12 horas, llegará el turno para los Santos Oficios. A las 16.30 horas Sermón del Descendimiento en la plaza de la Pasión a cargo del religioso Rogelio Prieto Girón para, acto seguido, dar inicio al cortejo fúnebre del Santo Entierro donde los penitentes de túnica blanca portarán al Hijo de Dios fenecido en la urna (Santo Sepulcro) y las mujeres de riguroso negro a la Madre de Jesús vestida de luto. Durante el recorrido se entona el miserere y en el Calvario el cántico de las "Cinco Llagas". A las 22 horas, procesión de la Virgen Dolorosa con velas y cantando el "Stabat Mater".

Se cierra la Semana de Pasión el Domingo de Pascua de Resurrección con la procesión del Encuentro donde los hombres salen, por un lado con Jesús y las mujeres, por otro con María para luego ya regresar juntos para celebrar la eucaristía.