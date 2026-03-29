Acuerdo comercial entre la UE y Australia : ¿otra "cornada" para el ovino?

"Resulta que Europa aprueba una estrategia ‘de la granja a la mesa’ con el fin de favorecer una alimentación saludable, cercan a y respetuosa con el medio ambiente y traemos productos desde una distancia 17.000 kilómetros". Aurelio González, secretario general de UPA Zamora reacciona ante "la incongruencia e hipocresía de los políticos europeos que tanta prisa se han dado en firmar el acuerdo de comercio con Australia, casi a la chita callando".

El temor vuelve a instalarse en el campo ante el impacto del acuerdo UE-Australia que puede ser de calado en el sector agroganadero teniendo en cuenta que se abre el mercado al sexto país más grande del planeta, el segundo exportador de carne de vacuno del mundo y el primero de ovino. Una potencia ganadera de primer orden que pone en alerta a organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias en la medida que vuelve a situar a la agricultura como "moneda de cambio" en la política comercial europea. Hablan de "concesiones inaceptables" en sectores que son especialmente sensibles en Zamora, y en el conjunto de Castilla y León, como el vacuno, ovino y el azúcar.

"Australia puede dar una buena cornada al ovino" reacciona un ganadero del sector agropecuario con mayor peso en la provincia de Zamora. "Cuando ya no quede una oveja a ver qué hacen" apunta este productor cansado de "partirme la cara, como tantos compañeros. Ya ni quiero salir" pide.

"Si el ovino no tenía bastante con el gravísimo problema de la falta de relevo, el sacrificio de trabajo y los costes de producción, ahora puede recibir la puntilla. Es verdad que de momento se establece un contingente limitado para exportar, pero una vez que se abre la veda es peligroso" abunda Aurelio González.

Zamora , en el liderazgo nacional con más de un millar de explotaciones y más de 80 millones de litros de leche de oveja anuales

En el caso de estos sectores agrícolas sensibles, Europa asegura que el acuerdo permitirá importaciones con aranceles nulos o inferiores procedentes de Australia "solo en cantidades limitadas, a través de contingentes arancelarios cuidadosamente calibrados".

Pero desde el campo se observan con recelo compromisos de salvaguarda que "están por ver": "Se ha hablado mucho de Mercosur, pero Australia sí que puede ser una auténtica amenaza porque son exportadores natos tanto de vacuno como de ovino. Una potencia así puede impactar en un sector muy importante para esta provincia y acelerar la caída de un pilar fundamental de la economía zamorana como es el ovino" apunta Fernando Antúnez, presidente de Urcacyl (Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León).

Con más de un millar de explotaciones ovinas y un censo que supera las 500.000 reproductoras, Zamora se posiciona en el liderazgo nacional tanto en producción de leche de oveja, con más de 80 millones de litros anuales, como en la producción de carne ovina, con más de 7.000 toneladas.

Jesús Ramos, presidente de la cooperativa Asovino, lamenta que "poco más daño se puede hacer a un sector que ya está muy tocado, que cada año pierde en España "más de dos millones de ovejas". Apunta que "Australia está sacando mucho ganado para los países bajos, no creo que aquí, de momento, vaya a afectar mucho". Dice más; "con cada vez menos cabaña, en el futuro los precios tendrán que subir".

El líder nacional de COAG , Miguel Padilla, describe un inquietante panorama. "El cordero que llegará congelado desde Australia esta Semana Santa habrá recorrido 17.000 kilómetros en un contenedor frigorífico, no sabremos con total seguridad si ha sido engordado con hormonas de crecimiento prohibidas en Europa desde hace 35 años, y habrá generado seis veces más emisiones de transporte que un lechal español. Y sin embargo, gracias al acuerdo firmado con Australia, competirá en el mismo lineal, sin que el consumidor pueda distinguirlo claramente".

Y esto ocurre en el contexto actual, marcado por el aumento de costes, la inflación y la incertidumbre geopolítica con la guerra en Oriente Medio, desde el sector agrario apuntan que estas nuevas aperturas comerciales "agravan" la situación de miles de explotaciones europeas, especialmente las familiares.

Asaja crticica que no se haya seguido el modelo de otros acuerdos como el de India, donde los sectores más sensibles quedaron excluidos

El acuerdo contempla la apertura de contingentes arancelarios para varios productos. En carne de vacuno, se permitirá la entrada de 30.600 toneladas —más de la mitad libres de aranceles—; en ovino y caprino, 25.000 toneladas sin derechos; y en azúcar, 35.000 toneladas libres de arancel. También se incluyen concesiones en productos lácteos, arroz, etanol o derivados del cereal.

Aunque la Comisión Europea defiende que estos volúmenes representan un porcentaje reducido del consumo comunitario —en torno al 0,5 % en vacuno o menos del 0,3 % en azúcar—, Asaja valora que "el impacto en determinados sectores y territorios puede crear tensión en los mercados y en los precios". Y critican que no se haya seguido el modelo de otros acuerdos en negociación, como el de India, donde los sectores más sensibles quedaron excluidos.

El vacuno también está atento al posible impacto del acuerdo de libre comercio con Australia en una provincia como Zamora donde apenas sobreviven alrededor de ochenta granjas de leche, y el vacuno de carne destaca por sus razas autóctonas, como la sayaguesa y la alistana-sanabresa.

Jorge Hernández, responsable de vacuno de leche de COAG, teme que la apertura de mercado con la gran isla oceánica "se vaya a utilizar en momentos puntuales en las negociaciones con la industria para presionar y bajar el precio de la leche". El ganadero zamorano lamenta que el campo "vuelve a ser moneda de cambio para otros intereses comerciales; esto es un paso más hacia la pérdida de la soberanía alimentaria; no pueden estar jugando así con la alimentación, ahora desde la otra parte del mundo". Y teme el impacto en una cabaña ganadera que ya arrastra una desmedida caída estructural.

Los sectores más amenazados según el análisis de COAG

Carne de vacuno: el acuerdo establece una cuota arancelaria de 30.600 toneladas, frente a las 3.389 toneladas actuales de la cuota Hilton. Una multiplicación por nueve, en un mercado europeo ya saturado por el acumulado de concesiones post-Mercosur. Y todo ello, desde un mercado en la que está autorizada la producción de carne con hormonas de crecimiento prohibidas en la UE desde 1989, en sistemas de feedlot intensivos sin restricciones y con estándares de trazabilidad incomparables con los exigidos al ganadero europeo.

Carne de ovino: la cuota acordada asciende a 25.000 toneladas, cuatro veces más que la actual. El dato más alarmante: solo el 27% entra como congelado. El 73% restante llega en fresco o refrigerado, compitiendo directamente con el lechal y el cordero español en los lineales y en los mercados de Semana Santa, Navidad y Ramadán. El ganadero de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Aragón, va a ver ese producto en el mismo mostrador, producido con estándares que aquí están prohibidos y después de 17.000 kilómetros de travesía en contenedor frigorífico.

Azúcar: la cuota acordada es de 35.000 toneladas para el tercer exportador mundial de azúcar, con una estructura productiva de bajo coste y estándares medioambientales claramente inferiores a los europeos. Sus cultivos de caña tienen impacto documentado sobre la Gran Barrera de Coral por vertidos de pesticidas y nitrógeno. Además, existe el riesgo de triangulación comercial desde Reino Unido, cuyo propio ALC con Australia prevé acceso libre de aranceles para hasta 220.000 toneladas.

Lácteos: Cuotas para leche desnatada en polvo (8.000 t), mantequilla (5.000 t) y concentrados de proteína de suero (2.000 t). Aunque no son cantidades excesivamente altas, la experiencia de otros acuerdos nos dice que se utilizan en momentos puntuales estratégicos (inicios de campaña, negociación de nuevos contratos, etc..) para presionar a la baja los precios en origen en mercado interno UE.