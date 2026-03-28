Un turismo vuelca dejando un herido en Valcabado
El conductor de un turismo, varón de 28 años, resulta herido al quedar atrapado después de que vuelque su coche en el kilómetro 1 de la carretera ZA-P-2310, en Valcabado. El hombre, según informó a los servicios de Emergencias, no podía salir del vehículo al atrancarse las puertas cuando se desplomó.
El herido fue atendido en el punto del suceso y posteriormente trasladado al Complejo Asistencial de Zamora en la UVI móvil que el 112 dispuso, junto a una ambulancia. También se desplazaron hasta el lugar del siniestro la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Municipal, la Policía Nacional y los Bomberos para liberar el vehículo y controlar la situación en la zona.
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