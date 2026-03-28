Sayago denuncia la "amarga realidad" del retraso de la unidad de ictus

Las reivindicaciones sanitarias no cesan en Bermillo de Sayago, donde la llegada de la población estacional con motivo de la Semana Santa invita a retomar con más fuerza si cabe su llamada a "ser críticos con quien nos gobierna".

La concentración número 210 en este sábado de Pasión coincide con el interrogante sobre la fecha de puesta en marcha de la unidad de ictus en Zamora. Una noticia que para la plataforma supone un "engaño" al prometer "algo que no sabes que vas a conseguir".

Pese a que desde la Consejería de Sanidad están trabajando "intensamente" para que esta unidad sea una realidad "a la mayor brevedad posible", según manifestó este miércoles delegado territorial Fernando Prada, los tiempos ya corren en contra de las promesas que apuntaban a su apertura antes de finales de 2025.

"Lo que era una mentira adornada de oropeles… una vez pasadas las elecciones… se convierte en una amarga realidad", denuncian desde la plataforma reiterando la necesidad de "ser críticos con quien nos gobierna y poner, ahora más que nunca, sus promesas en cuarentena".

Una noticia a la que suman las nuevas externalizaciones de cerca de 8.000 pruebas diagnósticas (TAC, resonancias y ecografías) para la sanidad privada, un servicio valorado en cerca de 600.000 euros. "Una vez más nuestra salud es un negocio muy lucrativo... no nos hartaremos de denunciarlo", lamentan.

Son los dos ejemplos de unas reivindicaciones por una sanidad asistencial pública digna en el conjunto de la provincia de Zamora, sin perder de vista la realidad de la comarca sayaguesa para la que exigen "medidas sencillas, pero muy importantes para los pueblos de la zona básica de salud".

1. Recuperación de la consulta periódica en todos los pueblos

Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Publicación del horario de consultas en horarios conocidos

Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo.

No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa

No es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.