Reclaman a la Junta "medidas urgentes" para paliar la subida del gasóleo y los fertilizantes

Ahora Decide ha instado a la Junta a que apruebe, con carácter "inmediato", medidas para compensar las pérdidas del campo por la subida del gasóleo y de los fertilizantes como consecuencia de la guerra en Oriente Medio. La formación ha recordado que el Real Decreto aprobado por el Gobierno solo compensa un tercio de las subidas y el sector primario y el del transporte "necesitan un apoyo mayor", que ya les han brindado otras comunidades.

Además, precisó que ya ha pasado más de un mes desde el inicio del conflicto internacional, que ha provocado "subidas nunca vistas en el gasóleo y los fertilizantes", pero la Junta "no ha hecho nada para ayudar a estos dos sectores fundamentales para nuestra economía".

En este sentido, subrayó que una explotación media de secano tiene un consumo de 10.000 litros de gasóleo y la subida supone un sobrecoste de 4.000 euros solamente en carburante. A este incremento hay que sumar el de los fertilizantes, que se sitúa en 100 euros por hectárea, lo que puede implicar un sobrecoste de hasta 9.000 euros para una explotación media "en un momento en el que los agricultores tienen que estar con sus tractores de forma permanente en el campo".

Por otra parte, Ahora Decide recordó que la Junta tiene entre sus competencias exclusivas la de agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, así como la del desarrollo rural y la planificación económica de la comunidad. "Estas tres competencias exclusivas no las ha cumplido en un momento crucial", aseguró la formación.

Sin embargo, como cuestionó, la Junta "sí se está beneficiando de ingresar el 58% del tipo general del impuesto de hidrocarburos y del 100 % del tipo especial de este impuesto y esos ingresos, más las competencias exclusivas que tiene, obligan a dar una respuesta urgente a los sobrecostes que ponen en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones".