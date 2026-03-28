Un puente tibetano y una tirolina: La nueva oferta turística de naturaleza en Sanabria

Las obras de colocación de la ruta ferrata con un puente tibetano y una tirolina sobre el río Bibey en Porto de Sanabria, en el paraje de A Freita sobre el río, están prácticamente finalizadas. Es uno de los proyectos aprobados en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino impulsado por la Diputación de Zamora.

El convenio suscrito entre Diputación provincial y Ayuntamiento denominado Equipamiento de Turismo Activo en Peña Trevinca, incluye la construcción de dos rutas ferratas, dos puentes tibetanos y dos tirolinas en el término de Porto para impulsar el turismo de aventura y deporte. Estas obras están financiadas con fondos Next Generation que ascienden a 101.000 euros.

Colocación de la tirolina y detalle del puente tibetano.

El alcalde de Porto, Francisco Blanco Corrales, señalaba que estos días se han completado las obras y se han realizado las pruebas de seguridad de las instalaciones. Queda pendiente la señalización y una línea de seguridad y advertencia, dada la ubicación. El proyecto cumple el objetivo de potenciar la identidad y diversidad territorial, en este caso fomentando el turismo medioambiental y deportivo.

La ejecución de las dos instalaciones y la valoración por las personas que han podido ver la instalación completa “ha sido muy positiva”, como trasladaba el alcalde. El acceso hasta la tirolina y la vía ferrata es posible en vehículo por una pista. Las vistas sobre el valle del río Bibey y el pueblo de Porto son un valor añadido del paisaje portexo.

Ejecutado el puente tibetano y la tirolina sobre el río Bibey

Otro de los equipamientos turísticos proyectados para fomentar el turismo en la zona es “la senda ciclable” que parte del puente de la entrada a Porto, hasta el entorno de la antigua granja escuela la Halladera, hasta la central de Porto, sorteando además el río de Valdesirgas mediante una pasarela. Esta ruta, pendiente de ejecución, recorre el entorno del embalse de San Sebastián y su ribera. El diseño de la ruta servirá también de paseo para los vecinos y visitantes.

El Plan de Sostenibilidad Turística incluye proyectos en los municipios de Galende, Lubián, Robleda-Cervantes, Pías, Porto y Puebla de Sanabria.