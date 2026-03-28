PP y Futuro tumban el presupuesto municipal de Puebla de Sanabria

Con cuatro votos en contra, de los Grupos PP y Futuro, y tres a favor del Grupo Socialista fue rechazada la propuesta de presupuesto municipal del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria para este ejercicio. La propuesta de Grupo Socialista de Gobierno del presupuesto municipal ascendía a 1.985.000 euros.

La única intervención para valorar la propuesta presupuestaria fue del portavoz de Futuro, José Ignacio Alonso de Prada, quien puso el foco en el aumento presupuestario en 444.000 euros “una cantidad que hay que mirarla”. El aumento del gasto de personal en 83.238 euros, casi todo en personal laboral temporal. El incremento de 13,37%, es por el Plan de Estabilización que pasa de personal laboral temporal a personal laboral fijo, de acuerdo a las explicaciones de Secretaría.

Las obras del albergue de peregrinos se incluyen en el gasto de Bienes Corrientes y supone un incremento en 170.188, en concreto la partida para esta obra pasa de 2.000 a euros 231.000 euros de promoción turística. La partida de juicios y contenciosos se rebaja de 28.500 a 12.000 ya que no se incluyen las minutas de defensa jurídica que no estaban presentadas.

Inversiones

En inversiones reales se incluye el pago de la ETAP, 115.594 euros de instalación, y el mantenimiento de 65.000 euros que está pendiente de adjudicar.

En la recaudación de tasas hay un incremento de 211.000 euros, de 342.000 a 554.000 euros. Las contribuciones especiales por ocupación de vía pública con terrazas y las entradas al castillo suman 75.000 euros.

Hay un incremento de 105.000 euros de la Participación de los Tributos del Estado, 356.000 a 462.000 euros, además de las trasferencias de la Comunidad Autónoma que también pasa de 29.550 a 312.000 euros.

“Después de analizar los presupuestos votamos en contra por una simple razón, todo lo que acordamos el año pasado no se ha hecho”. Esas obras eran obras de pavimentación en Alcalde Varela, parque infantil de Puebla y caseta de servicios en Castellanos, e incluso parques biosaludables. Calificó los presupuestos de “un mero trámite” y que se presentan en marzo. Al no haber presupuestos a primeros de año “se prorroga”.

"Importantes"

El alcalde José Fernández Blanco entró a explicar que la obra de la caseta de Castellanos “está adjudicada” y “estamos en manos de las empresas que vengan o no vengan y hagan o no hagan”. Las urbanización en el barrio Varela “estamos pendientes” ya que los concejales del PP Gustavo Alonso Chimeno y del PSOE Pedro Castronuño Manrique se han encargado del replanteo.

El alcalde señaló que los presupuestos “son importantes”. Añadió que “si para este año, las inversiones previstas son 1.043.000 euros de subvenciones que hemos conseguido y la aportación municipal es de 239.714, lo que pasa es que igual llegas a final de año con falta de liquidez”.

El Ayuntamiento adelanta el pago de las partidas que luego tarda en ser ingresadas, como del IDAE que ha trasferido 45.000 euros y faltan 12.000. Lo que ha influido mucho ha sido “la aportación a la ETAP que se subió de 600.000 a 800.000 euros” y “tuvimos que hacer un esfuerzo”. El alcalde añadió que hace un mes se entregaron los presupuestos para aportaciones y sugerencias de los Grupos Municipales.

José Ignacio Alonso mantuvo que el descontento de su grupo es porque “de todo lo que negociamos no se ha hecho nada en un año” aunque el Teniente de Alcalde precisó que “el parque biosaludable de Ungilde sí está hecho”. Alonso añadió que “se quedaron en 40.000 euros” pero sin precisar el lugar. Desde el equipo de Gobierno se reiteró que las obras “están adjudicadas” como el tejado de Robledo “todas estas obras son para el 2026 y alguna estarán hechas en el 2027” como puntualizó el alcalde.